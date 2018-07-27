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​Пятилетний мальчик захотел прокатиться на цистерне в Ивьевском районе

28.07.2018 13:16 — Разное | ОНТ  
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В Ивьевском районе ребёнок оказался в реанимации после того, как пытался покататься на цистерне, сообщает УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

27 июля вечером гостивший у бабушки в деревне Лелюки пятилетний мальчик находился один во дворе с открытой калиткой. Он увидел двигавшийся по дороге трактор с цистерной. Водитель трактора заметил малыша и снизил скорость. Ребёнок решил зацепиться за цистерну и прокатиться на ней, но не смог удержаться и упал. Водитель увидел это и сразу же остановился.

При падении мальчик получил тяжёлые травмы и был доставлен в реанимацию местной больницы.

 
 
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В Ивьевском районе ребёнок оказался в реанимации после того, как пытался покататься на цистерне, сообщает УГАИ УВД Гродненского облисполкома.
 
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