ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь больше не импортирует лед: морозить воду научились под Дзержинском

03.08.2018 07:55 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: woman-cosmetolog.com
Свершилось чудо: Беларусь перестала импортировать лед. Да-да, обычный пищевой лед, который бросают в бокалы с виски и коктейлями, прошлым летом везли в нашу страну 800 км, аж из Санкт-Петербурга. Килограммовая упаковка стоила 2 рубля 36 копеек!

В этом году в магазинах можно найти белорусский лед. Хотя и он не такой уж дешевый:

"Да, мы продаем лед. Производитель — компания Vitalice, Дзержинск. Стоит 1,72 рубля за килограмм", — отвечают Еврорадио в одном из минских гиперов.

Год назад Еврорадио искало пищевой лед на минских хладокомбинатах. Ведь кому, как не им, заниматься импортозамещением льда?

"У нас есть холодильники шоковой заморозки для его производства. Ну, разве что нужно будет сделать какие-то формочки. Спасибо за идею!" — ответили тогда Еврорадио в отделе маркетинга Минского хладокомбината №2. И... ничего не сделали!

"У нас идет реконструкция. Выпуск льда мы не начали", — разочаровывают нас в этом году сотрудники хладокомбината.

Перспективность и объемность рынка сумели оценить частники с дзержинского предприятия Vitalice:

"Мы вдохновились примером поляков, которые активно используют пищевой лед, и поняли, что наши люди тоже готовы это делать, — говорит в беседе с Еврорадио представитель компании, назвавшийся Виталием. — Мы начали производство льда год назад. До сих пор занимались сертификацией. Очень сложно было зарегистрировать компанию, так как это требует получения сертификатов и согласований с санстанцией. Нас "приравняли" к воде. Теперь боремся за "чистоту" льда".

Беларусь больше не импортирует лед: морозить воду научились под Дзержинском

Так выглядит дзержинский лед. Фото: vitalice.by

В месяц компания выпускает до 15 тонн льда: Виталий говорит, что пищевой лед пользуется спросом и у ресторанов, и у обычных покупателей. И это неудивительно в такую жару! Зимой же дзержинский лед используется для создания ледяных скульптур и комнат.

Конкуренции со стороны неповоротливых государственных производителей на Vitalice не боятся.

"Зачем нашим хладокомбинатам такой специфический продукт? Думаю, они должны заниматься тем, чем занимаются", — отвечают на предприятии.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Да-да, обычный пищевой лед, который бросают в бокалы с виски и коктейлями, прошлым летом везли в нашу страну 800 км.
 
Новости дня
Новости разные
 
МИД Беларуси не подтвердил информацию о бартере с Ираном "нефть на оборудование"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.08.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Хойницкiя навiны
Lida.Info
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика