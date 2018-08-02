Беларусь больше не импортирует лед: морозить воду научились под Дзержинском

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Так выглядит дзержинский лед. Фото: vitalice.by

В этом году в магазинах можно найти белорусский лед. Хотя и он не такой уж дешевый:— отвечают Еврорадио в одном из минских гиперов.Год назад Еврорадио искало пищевой лед на минских хладокомбинатах. Ведь кому, как не им, заниматься импортозамещением льда?— ответили тогда Еврорадио в отделе маркетинга Минского хладокомбината №2. И... ничего не сделали!— разочаровывают нас в этом году сотрудники хладокомбината.Перспективность и объемность рынка сумели оценить частники с дзержинского предприятия Vitalice:говорит в беседе с Еврорадио представитель компании, назвавшийсяВ месяц компания выпускает до 15 тонн льда: Виталий говорит, что пищевой лед пользуется спросом и у ресторанов, и у обычных покупателей. И это неудивительно в такую жару! Зимой же дзержинский лед используется для создания ледяных скульптур и комнат.Конкуренции со стороны неповоротливых государственных производителей на Vitalice не боятся.— отвечают на предприятии.