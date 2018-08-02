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Беларусь больше не импортирует лед: морозить воду научились под Дзержинском
Фото: woman-cosmetolog.com
В этом году в магазинах можно найти белорусский лед. Хотя и он не такой уж дешевый:
"Да, мы продаем лед. Производитель — компания Vitalice, Дзержинск. Стоит 1,72 рубля за килограмм", — отвечают Еврорадио в одном из минских гиперов.
Год назад Еврорадио искало пищевой лед на минских хладокомбинатах. Ведь кому, как не им, заниматься импортозамещением льда?
"У нас есть холодильники шоковой заморозки для его производства. Ну, разве что нужно будет сделать какие-то формочки. Спасибо за идею!" — ответили тогда Еврорадио в отделе маркетинга Минского хладокомбината №2. И... ничего не сделали!
"У нас идет реконструкция. Выпуск льда мы не начали", — разочаровывают нас в этом году сотрудники хладокомбината.
Перспективность и объемность рынка сумели оценить частники с дзержинского предприятия Vitalice:
"Мы вдохновились примером поляков, которые активно используют пищевой лед, и поняли, что наши люди тоже готовы это делать, — говорит в беседе с Еврорадио представитель компании, назвавшийся Виталием. — Мы начали производство льда год назад. До сих пор занимались сертификацией. Очень сложно было зарегистрировать компанию, так как это требует получения сертификатов и согласований с санстанцией. Нас "приравняли" к воде. Теперь боремся за "чистоту" льда".
Так выглядит дзержинский лед. Фото: vitalice.by
В месяц компания выпускает до 15 тонн льда: Виталий говорит, что пищевой лед пользуется спросом и у ресторанов, и у обычных покупателей. И это неудивительно в такую жару! Зимой же дзержинский лед используется для создания ледяных скульптур и комнат.
Конкуренции со стороны неповоротливых государственных производителей на Vitalice не боятся.
"Зачем нашим хладокомбинатам такой специфический продукт? Думаю, они должны заниматься тем, чем занимаются", — отвечают на предприятии.
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Да-да, обычный пищевой лед, который бросают в бокалы с виски и коктейлями, прошлым летом везли в нашу страну 800 км.
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