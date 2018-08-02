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Окончание капремонта многострадального дома по Янки Мавра запланировано на август
Новости Беларуси. Капитальный ремонт дома № 29 на Янки Мавра планируют завершить уже в августе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Ранее мы рассказывали о претензиях жильцов к срокам и качеству работ (подробнее
Игорь Кокало, главный инженер КУП «ЖКХ № 1 Фрунзенского района»:
К слову, до окончания замены системы отопления все расходы по оплате коммунальных услуг подрядчик обязуется взять на себя. Качество капитального ремонта проверят в начале осени, все неисправности будут устранены исходя из пожеланий жителей.
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Новости Беларуси. Капитальный ремонт дома № 29 на Янки Мавра планируют завершить уже в августе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
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