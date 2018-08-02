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Окончание капремонта многострадального дома по Янки Мавра запланировано на август

03.08.2018 23:20 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Капитальный ремонт дома № 29 на Янки Мавра планируют завершить уже в августе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Окончание капремонта многострадального дома по Янки Мавра запланировано на август

Ранее мы рассказывали о претензиях жильцов к срокам и качеству работ (подробнее здесь). В ЖКХ заверили, что благоустройство дома и прилегающей территории проводится по плану. Согласно нему строительство должны завершить до 31 августа. Большая часть работ уже выполнена, а срок строительства мансарды зависит от решения вопроса с допуском строителей в квартиры.

Окончание капремонта многострадального дома по Янки Мавра запланировано на август

Игорь Кокало, главный инженер КУП «ЖКХ № 1 Фрунзенского района»:
В 2018 году проектная  документация прошла госстройэкспертизу, после чего и было получено разрешение на устройство мансардного этажа. В 2011 был произведен опрос с последующим обходом всех квартир. Есть составленный акт с оригиналом подписей, с которым можно ознакомиться в отделе капитального ремонта. Жильцы могут прийти запросить: в этом акте стоят оригиналы подписей, которые сверялись.

Окончание капремонта многострадального дома по Янки Мавра запланировано на август

К слову, до окончания замены системы отопления все расходы по оплате коммунальных услуг подрядчик обязуется взять на себя. Качество капитального ремонта проверят в начале осени, все неисправности будут устранены исходя из пожеланий жителей.

 
 
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Новости Беларуси. Капитальный ремонт дома № 29 на Янки Мавра планируют завершить уже в августе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
 
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