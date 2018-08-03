Белорусок призывают рожать по 3-4 ребенка. Сколько сейчас денег из ФСЗН уходит на пособия на детей

Белорускам нужно рожать больше детей — минимум 3−4 ребенка, заявил вчера Александр Лукашенко во время посещения Миорской центральной районной больницы. Пока же суммарный коэффициент рождаемости в Беларуси падает — с 1,73 в 2016 году до 1,54 в 2017 году. При этом сейчас на выплату пособий уходит почти пятая часть бюджета ФСЗН, из которых больше 40% — на пособия на детей до 3 лет. При увеличении рождаемости расходы из фонда выплаты пособий вырастут. FINANCE.TUT.BY посмотрел, сколько средств из ФСЗН сейчас уходит на пособия на детей.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото с сайта intex-press.by

Основная часть выплат из ФСЗН идет на пенсии. В 2017 году — 77,3% от всех расходов фонда, около 9,5 миллиарда рублей. Годом ранее — почти 8,6 миллиарда рублей. Это трудовые пенсии, пенсии служащим, за особые заслуги перед перед страной, пенсии военным, социальные пенсии.

Вторая статья расходов фонда — выплата пособий, на эти цели в прошлом году ушло чуть больше пятой части всех средств — 21,2%, или чуть больше 2,6 миллиарда рублей. При этом основная часть денег на пособия приходится на выплаты на детей до 3 лет: в 2017 году — 44% от всех расходов на пособия, или 1 миллиард 145 миллионов рублей. На пособия в связи с рождением ребенка женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, в прошлом году ушло 9,9% от всех расходов на пособия (около 257,4 миллиона рублей); на детей в возрасте старше 3 лет — 9,4% (около 244,4 миллиона рублей); по беременности и родам — 6,6% (около 171,6 миллиона рублей).

Расходы на все виды пособий растут уже не первый год. В 2016 году, к примеру, на пособия потратили почти 2,5 миллиарда рублей, в 2015-м — почти 2,3 миллиарда рублей.

При этом в структуре расходов фонда заметно выросли траты на пособия семьям, воспитывающих детей до 3 лет: в 2013 году — Br659,5 млн, в 2015-м — Br989,5 млн, в 2016-м — Br1 081,5 млн. То есть доля расходов на финансирование пособий увеличилась с 17% в 2010 году до 21,2% в 2017-м. Это произошло во многом из-за того, что с 1 января 2013 года произошло увеличение размера пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет с 100% БПМ до 35−40% средней заработной платы работников — на первого и последующих детей, с 140% БПМ до 45% средней зарплаты — на ребенка-инвалида.

В Минтруда обращают внимание на то, что «работники, которые получают пособия, также вносили свой „вклад“ — уплачивали взносы на государственное социальное страхование». Так, в июне во время онлайн-конференции «Государственная поддержка семей, воспитывающих детей» у представителей Минтруда поинтересовались, не планируется ли исправлять некоторый дисбаланс в структуре расходов Фонда социальной защиты — «за последние годы можно увидеть, что доля пенсий уменьшается, тогда как заметно вырос удельный вес детских пособий».

— Желание государства стимулировать рождаемость понятна, но получается, что это происходит в ущерб гражданам пенсионного возраста, ведь именно они в первую очередь вправе рассчитывать на повышение пенсий, поскольку вносили свой вклад в Фонд соцзащиты. В связи с этим планируется ли исправлять подобный дисбаланс и каким образом? — поинтересовались у представителей Минтруда.

— Основания на получение выплат из средств государственного социального страхования у них (получателей детских пособий. — Прим. ред.) такие же, как и у пенсионеров. Представляется уместным отметить, что так называемое детское пособие предназначено для материальной поддержки двух персон — матери и ребёнка. В целом пенсионеры и дети — обе эти категории нуждаются в государственной поддержке. Однако более негативные последствия — за снижением рождаемости. В конечном счёте от этого будет зависеть наполняемость фонда соцзащиты в будущем. И это нельзя не учитывать, — ответила начальник Главного управления пенсионного обеспечения Наталья Мурашкевич.

При этом увеличивать пособие по уходу за детьми до 3 лет в Беларуси пока не собираются, сообщил ранее заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь Валерий Ковальков. Также чиновник сказал, что вопрос о сокращении отпуска по уходу за ребенком в Министерстве труда и социальной защиты не рассматривается.

Напомним, с 1 августа пропорционально росту БПМ изменились и размеры некоторых детских пособий. К примеру, единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка составляет сейчас 2 136,7 рубля (сейчас — 2 065,8 рубля), а при рождении второго и последующих детей — 2 991,38 рубля (сейчас — 2 892,12 рубля).

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, выросло до 213,67 рубля (сейчас — 206,58 рубля).

С августа также выросли пособия на детей до 3 лет. Выплаты повысили от 17 до 21,87 рубля. Так, пособие на первого ребенка сейчас составляет 329,04 рубля (35% от средней зарплаты), на второго и последующих детей — 376,04 рубля (40% от средней зарплаты). На ребенка-инвалида до 3 лет — 423,05 рубля в месяц (45% от средней зарплаты).

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