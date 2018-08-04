ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Италии объявились потомки Моны Лизы

05.08.2018 10:44 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Две сестры-итальянки объявили себя последними потомками Моны Лизы. Со ссылкой на Daily Mail об этом сообщает Лента.ру.



Наталия и Ирина Строцци утверждают, что они родственницы женщины, изображенной на самой известной картине Леонардо да Винчи.

По информации издания, историки уже много лет спорят, кто послужил моделью для портрета. Кто-то говорит, что художник изобразил себя в женском образе, другие утверждают, что он запечатлел образ идеальной женщины.

Многие считают, что моделью стала жена торговца шелком Франческо дель Джокондо. Последнего мнения придерживаютсся и сестры Строцци.



C ними солидарен профессор истории искусств из университета Флоренции Рэб Хэтфилд, который заявляет, что на картине изображена Лиза Герардини дель Джокондо, поэтому Наталья и Ирина Строции могут с уверенностью считать себя ее потомками.

«Это наша прабабушка, в наших венах течет та же кровь», - заявила Ирина Строцци.

В сентябре стало известно, что во Франции был найден рисунок с изображением обнаженной женщины, который мог быть наброском к картине «Мона Лиза».

Полное название «Моны Лизы», или «Джоконды», - «Портрет госпожи Лизы Джокондо». Картина была написана да Винчи в 1503-1505 годах.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Две сестры-итальянки объявили себя последними потомками Моны Лизы. Со ссылкой на Daily Mail об этом сообщает Лента.ру.
 
Новости дня
Новости разные
 
Струнный транспорт против журналистов и ученых. Как в Марьиной Горке прошел ЭкоФест-2018
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.08.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.08.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Газета Авангард
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Прамень

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика