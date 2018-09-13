Беларусь драматично проиграла Дании в баскетбол

Мужская сборная Беларуси во втором овертайме потерпела поражение от команды Дании в стартовом матче пре-квалификации чемпионата Европы-2021 — 94:98.

Беларусь — Дания — 94:98 2ОТ (24:24, 20:16, 15:7, 11:23, 12:12, 12:16)

Практически весь матч белорусы вели в счете, в некоторых моментах их преимущество доходило до 10 очков. В ходе овертайма подопечные Егора Мещерякова также вели в счете, однако не сумели удержать преимущество и в итоге уступили.

Наибольшее количество очков, 22, в составе сборной Беларуси набрал Лютыч. По 16 – у Параховского и Ситника.

После поражения от Дании, Беларусь заняла второе место в группе. Возглавляют группу "А" с 2 очками скандинавы. На третьем месте пока не проведшие ни одного матча шведы. Согласно регламенту соревнований, путевку в следующий раунд получит победитель группы.