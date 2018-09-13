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Беларусь драматично проиграла Дании в баскетбол

13.09.2018 21:50 — Разное | Интерфакс  
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Мужская сборная Беларуси во втором овертайме потерпела поражение от команды Дании в стартовом матче пре-квалификации чемпионата Европы-2021 — 94:98.

Беларусь — Дания — 94:98 2ОТ (24:24, 20:16, 15:7, 11:23, 12:12, 12:16)

Практически весь матч белорусы вели в счете, в некоторых моментах их преимущество доходило до 10 очков. В ходе овертайма подопечные Егора Мещерякова также вели в счете, однако не сумели удержать преимущество и в итоге уступили.

Наибольшее количество очков, 22, в составе сборной Беларуси набрал Лютыч. По 16 – у Параховского и Ситника.

После поражения от Дании, Беларусь заняла второе место в группе. Возглавляют группу "А"  с 2 очками скандинавы. На третьем месте пока не проведшие ни одного матча шведы. Согласно регламенту соревнований, путевку в следующий раунд получит победитель группы.

 
 
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Мужская сборная Беларуси во втором овертайме потерпела поражение от команды Дании в стартовом матче пре-квалификации чемпионата Европы-2021 — 94:98. Беларусь — Дания...
 
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