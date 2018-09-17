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Смартфон спас полицейскому жизнь, задержав пулю
В ямайском округе Сент-Эндрю вооруженный мужчина открыл огонь по полицейскому во время ограбления магазина гаджетов. Об этом
Около 17.00 в субботу трое преступников ограбили один из магазинов по продаже телефонов и скрылись в разных направлениях. Одного из них на перекрестке заметили прохожие. Видимо, грабитель ожидал, пока за ним приедут его подельники.
Обеспокоенные жители обратились к сержанту полиции, который патрулировал район на мотоцикле. Полицейский собрался допросить грабителя, когда тот выхватил пистолет и несколько раз выстрелил в область груди и обеих ног сержанта.
Тот открыл ответный огонь, но преступнику удалось скрыться. Позже выяснилось, что жизнь сержанту спас мобильный телефон в кармане рубашки, который предотвратил попадание пули в грудную клетку. Также след пули нашли на шлеме полицейского.
Авторы новости не указали модель телефона. Судя по опубликованной фотографии, это одна из моделей компании LG. Сейчас сержант восстанавливается в больнице.
Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны LG:
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Инцидент произошел в шотландском городе Сент-Андрус.
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