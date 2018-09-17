﻿ Смартфон спас полицейскому жизнь, задержав пулю. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Смартфон спас полицейскому жизнь, задержав пулю

18.09.2018 10:35 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В ямайском округе Сент-Эндрю вооруженный мужчина открыл огонь по полицейскому во время ограбления магазина гаджетов. Об этом пишет издание Loop Jamaica.


Около 17.00 в субботу трое преступников ограбили один из магазинов по продаже телефонов и скрылись в разных направлениях. Одного из них на перекрестке заметили прохожие. Видимо, грабитель ожидал, пока за ним приедут его подельники.

Обеспокоенные жители обратились к сержанту полиции, который патрулировал район на мотоцикле. Полицейский собрался допросить грабителя, когда тот выхватил пистолет и несколько раз выстрелил в область груди и обеих ног сержанта.

Тот открыл ответный огонь, но преступнику удалось скрыться. Позже выяснилось, что жизнь сержанту спас мобильный телефон в кармане рубашки, который предотвратил попадание пули в грудную клетку. Также след пули нашли на шлеме полицейского.

Авторы новости не указали модель телефона. Судя по опубликованной фотографии, это одна из моделей компании LG. Сейчас сержант восстанавливается в больнице.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны LG:

 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел в шотландском городе Сент-Андрус.
 
Новости дня
Новости разные
 
Мексиканский клуб одержал крупную победу в первом матче под руководством Марадоны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Газета Авангард
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.09.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика