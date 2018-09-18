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"Рассчитано на людей с высокими доходами". Кого могут принудить самостоятельно копить на пенсию

19.09.2018 17:26 — Разное | Tut.by  
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Минфин предложил частично переложить заботу о своей пенсии на плечи людей, то есть ввести добровольно-принудительное пенсионное накопительное страхование, как во многих других странах. Об этом ранее заявил замминистра финансов Юрий Селиверстов. FINANCE.TUT.BY узнал, для кого пенсионное накопительное страхование может стать принудительным, в каких компаниях можно будет застраховаться и сколько белорусов уже копит себе на пенсию.


Александра Квиткевич, TUT.BY

Сейчас в Беларуси действует солидарная или распределительная пенсионная система. Это значит, что страховые взносы, которые платят ныне работающие люди, направляются на выплату пенсий теперешним пенсионерам. Все острее встает проблема с дефицитом Фонда социальной защиты населения. Тем, кто работает, с каждым годом все тяжелее обеспечивать пенсиями пожилых людей, поэтому обеспечение социально приемлемого уровня выплат пенсионерам — сейчас приоритетная цель государственной политики.

— Для адаптации пенсионной системы к экономическим и демографическим изменениям прорабатываются вопросы о создании условий для дополнения государственных гарантий собственными сбережениями граждан, — рассказывает замминистра финансов Юрий Селиверстов. — С развитием накопительных форм пенсионного обеспечения людям будет предоставлена возможность делать персональные накопления, в том числе совместно с предприятиями-работодателями, для повышения их уровня жизни при выходе на пенсию. В первую очередь эти меры ориентированы на граждан с высоким уровнем дохода, которые сейчас пользуются льготами по платежам в государственный фонд социальной защиты населения.

Представитель Минфина сказал, что льготы «могут быть переориентированы в целевые накопления», то есть некоторая сумма будет откладываться на пенсию.

— Сейчас проекты документов, которые это предусмотрели бы, не разрабатываются. Но сформировать механизмы накопления без увеличения налоговой нагрузки на предприятия и самих работающих, а также гарантировать защиту пенсионных накоплений от инфляции и других негативных факторов, необходимо, — подчеркнул замминистра.

По данным Минфина, на 1 января 2018 года 141,1 тысячи белорусов было застраховано по добровольному страхованию дополнительной пенсии. Из них большинство застраховано предприятиями по коллективным договорам — это 90,6% или 127,8 тысячи человек. Самостоятельно застраховалось 13,3 тысячи человек — это 9,4% от общего числа застрахованных.

Замминистра отметил, что пока у людей нет рвения делать отчисления в компанию, которая занимается пенсионным страхованием. Сейчас люди не стремятся таким образом обеспечить свое будущее, потому что «череда девальваций подорвала доверие к финансовым инструментам». Однако власти намерены исправить эту ситуацию.

— Ключевыми задачами по сохранению финансовой стабильности в соответствии с программой социально-экономического развития являются обеспечение гарантий сохранности вкладов населения, поддержание положительной в реальном выражении доходности сбережений, устойчивости банковской системы страны, привлечение инвестиций и новейших технологий в финансовый сектор, усиление защиты прав потребителей финансовых услуг, — перечисляет Юрий Селиверстов. — В рамках выполнения этой программы проводится денежно-кредитная политика, направленная на ограничение уровня инфляции, осуществляются мероприятия по достижению ценовой стабильности, дедолларизации экономики и либерализации валютной системы. Реализация этих мероприятий будет способствовать повышению доверия к белорусскому рублю и финансовым инструментам.

Застраховать дополнительную пенсию можно и в негосударственной организации. В Беларуси осуществлять добровольное страхование дополнительной пенсии могут страховые организации, которые имеют на это специальное разрешение, лицензию на этот вид страхования. Сейчас их две — «Стравита» и «Приорлайф». Заключать договоры страхования по добровольному страхованию дополнительной пенсии можно как с первой компанией, так и со второй.

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