Ученица Дотишской школы стала участницей республиканского поэтического конкурса «Счастье — жить в мирной стране!»





Конкурс традиционно проводит общественное объединение «Белорусский фонд мира» при поддержке министерств образования, культуры, информации. В прошлом году ребята писали сочинение, в этом — стихи. Церемония награждения проходила в Национальной библиотеке Беларуси, куда съехались более 150 юных поэтов со всей страны. Поощрен был 21 победитель и авторы наиболее удачных, по мнению жюри, произведений.

Восьмиклассница Дотишской средней школы Вероника Руселевич, представившая на конкурс стихотворение «Любимой Беларуси», также была отмечена специальным призом. Нашей землячке его вручил директор Национальной библиотеки Роман Мотульский.

Поздравляем Веронику и ее учителя Ирену Иосифовну Козловскую с творческим успехом!

Ольга ВОРОБЬЕВА.