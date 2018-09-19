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Фотофакт: Арина Соболенко показала своего бойфренда
Арина Соболенко встречается с хоккеистом Матвеем Божко, выступающим за оршанский "Локомотив".
Это стало известно после того, как знаменитая белорусская теннисистка опубликовала на своей странице в Instagram романтические фотографии со своим возлюбленным, публикует
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Арина Соболенко встречается с хоккеистом Матвеем Божко, выступающим за оршанский "Локомотив".
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