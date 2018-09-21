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Умер председатель правления БАТЭ Анатолий Капский

22.09.2018 13:25 — Разное | Аргументы и факты  
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Умер председатель правления БАТЭ Анатолий Капский
БЕЛТА

«Как же часто судьба слишком рано забирает лучших... Тяжело писать эти строки, неимоверно трудно даже принять саму мысль о том, что Анатолия Анатольевича больше нет с нами. О вкладе этого человека в белорусский футбол можно говорить бесконечно: все успехи БАТЭ - его заслуга. Капский дышал своим детищем, всегда стоял грудью за игроков и тренеров, поэтому и был столь успешен. Он очень многое сделал - и не хотел останавливаться, строил планы, смотрел только вперед. К сожалению, сегодня в 11.00 сердце Анатолия Анатольевича перестало биться», - сообщили на сайте футбольного клуба БАТЭ. 

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Анатолий Капский был председателем ФК БАТЭ с 1996 года. С июня 2005 года он был генеральным директором ОАО «БАТЭ» (оставил должность в 2017 году).

Причины смерти пока неизвестны. Известно, что Анатолий Анатольевич долго болел. Информация о дате и месте прощания с Анатолием Капским появится позже.

Редакция «АиФ» выражает искренние соболезнования родным и близким Анатолия Анатольевича. 

 
 
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Человек, который очень много сделал для развития белорусского футбола, Анатолий Капский ушел из жизни 22 сентября. Ему было всего 52 года.
 
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