Умер председатель правления БАТЭ Анатолий Капский

«Как же часто судьба слишком рано забирает лучших... Тяжело писать эти строки, неимоверно трудно даже принять саму мысль о том, что Анатолия Анатольевича больше нет с нами. О вкладе этого человека в белорусский футбол можно говорить бесконечно: все успехи БАТЭ - его заслуга. Капский дышал своим детищем, всегда стоял грудью за игроков и тренеров, поэтому и был столь успешен. Он очень многое сделал - и не хотел останавливаться, строил планы, смотрел только вперед. К сожалению, сегодня в 11.00 сердце Анатолия Анатольевича перестало биться», - сообщили на сайте футбольного клуба БАТЭ.

Анатолий Капский был председателем ФК БАТЭ с 1996 года. С июня 2005 года он был генеральным директором ОАО «БАТЭ» (оставил должность в 2017 году).

Причины смерти пока неизвестны. Известно, что Анатолий Анатольевич долго болел. Информация о дате и месте прощания с Анатолием Капским появится позже.

Редакция «АиФ» выражает искренние соболезнования родным и близким Анатолия Анатольевича.