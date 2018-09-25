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Не просто день календаря

26.09.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Не просто день календаря

Каждый год 1 октября мы отмечаем День пожилых людей. Этот праздник имеет статус международного.

 

Люди шестидесяти пяти лет и старше уже не раз доказывали, что возраст им не помеха. Они активно участвуют в районных декадах «Золотой возраст».


Открытие такой декады прошло 24 сентября в Свислочском историко-краеведческом музее. Работники музея пригласили ветеранский актив района на открытие тематической выставки «Это наша с тобой биография. Люди земли свислочской», посвященной Году малой родины. В выставочном зале музея развернулась экспозиция, рассказывающая о наших самых известных земляках – композиторах и спортсменах, ученых и писателях, педагогах и медиках.

 

Не просто день календаря

 


Отдельная часть экспозиции посвящена жизни и трудовой деятельности депутата Верховного Совета и Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, бывшего председателя Свислочского райисполкома Анатолия Кузьмы.

 

Не просто день календаря

 

Не просто день календаря

 

Игорь БОЯРКИН.

Фото автора.

 

 
 
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Каждый год 1 октября мы отмечаем День пожилых людей. Этот праздник имеет статус международного.
 
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