Не просто день календаря





Каждый год 1 октября мы отмечаем День пожилых людей. Этот праздник имеет статус международного.

Люди шестидесяти пяти лет и старше уже не раз доказывали, что возраст им не помеха. Они активно участвуют в районных декадах «Золотой возраст».



Открытие такой декады прошло 24 сентября в Свислочском историко-краеведческом музее. Работники музея пригласили ветеранский актив района на открытие тематической выставки «Это наша с тобой биография. Люди земли свислочской», посвященной Году малой родины. В выставочном зале музея развернулась экспозиция, рассказывающая о наших самых известных земляках – композиторах и спортсменах, ученых и писателях, педагогах и медиках.







Отдельная часть экспозиции посвящена жизни и трудовой деятельности депутата Верховного Совета и Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, бывшего председателя Свислочского райисполкома Анатолия Кузьмы.











Игорь БОЯРКИН.

Фото автора.