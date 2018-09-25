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Не просто день календаря
26.09.2018 — Разное | Свислочская газета
Каждый год 1 октября мы отмечаем День пожилых людей. Этот праздник имеет статус международного.
Люди шестидесяти пяти лет и старше уже не раз доказывали, что возраст им не помеха. Они активно участвуют в районных декадах «Золотой возраст».
Игорь БОЯРКИН.
Фото автора.
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Каждый год 1 октября мы отмечаем День пожилых людей. Этот праздник имеет статус международного.
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