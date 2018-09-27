ХК "Динамо-Минск" переиграл "Сибирь" в очередном матче чемпионата КХЛ – 5:1. Матч прошел в пятницу вечером в Минске.

В составе победителей шайбы забросили Пулккинен, Уиркош, Казионов и дважды Лисовец. У гостей отличился Саюстов.

ХК "Динамо-Минск" занимает 11-е место в Западной конференции, имея в своем активе 8 очков после 11 матчей.

"Сибирь", которой руководит Александр Андриевский, потерпело 12-е поражение в 12 матчах и замыкает таблицу в Восточной конференции.