Врач по всем болезням: педиатрам расширят обязанности









БелТА . "Мы готовы к определенной трансформации и развитию службы. В ближайшие годы должны обратить внимание на амбулаторно-поликлиническую помощь детям. Сейчас достаточно активно развиваем первичное звено медицинской помощи взрослому населению, формируем институт врача общей практики. Во многом этот путь должны пройти и в педиатрии, добавив определенные компетенции врачу-педиатру", – сказал Валерий Малашко, передает





Как пояснила начальник отдела медицинской помощи матерям и детям главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Минздрава Людмила Легкая, постепенно участковых педиатров будут готовить к тому, чтобы они могли оценить состояние лор-органов, глаз, чтобы у них были навыки осмотра неврологического статуса ребенка, а в случае необходимости направляли пациента к узкому специалисту. Это касается работы педиатров в поликлиниках городов. В сельской местности обслуживание детей в основном ведется врачами общей практики.





Изменения повлекут решение организационных вопросов, в том числе будет пересматриваться продолжительность времени приема. Изменения не будут одномоментными, требуется время на подготовку специалистов.



