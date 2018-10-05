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Врач по всем болезням: педиатрам расширят обязанности

05.10.2018 21:43 — Разное | Партизан  
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Функционал белорусских педиатров расширится, сообщил журналистам министр здравоохранения Валерий Малашко во время десятого Съезда педиатров в Минске.



"Мы готовы к определенной трансформации и развитию службы. В ближайшие годы должны обратить внимание на амбулаторно-поликлиническую помощь детям. Сейчас достаточно активно развиваем первичное звено медицинской помощи взрослому населению, формируем институт врача общей практики. Во многом этот путь должны пройти и в педиатрии, добавив определенные компетенции врачу-педиатру", – сказал Валерий Малашко, передает БелТА.

Как пояснила начальник отдела медицинской помощи матерям и детям главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Минздрава Людмила Легкая, постепенно участковых педиатров будут готовить к тому, чтобы они могли оценить состояние лор-органов, глаз, чтобы у них были навыки осмотра неврологического статуса ребенка, а в случае необходимости направляли пациента к узкому специалисту. Это касается работы педиатров в поликлиниках городов. В сельской местности обслуживание детей в основном ведется врачами общей практики.

Изменения повлекут решение организационных вопросов, в том числе будет пересматриваться продолжительность времени приема. Изменения не будут одномоментными, требуется время на подготовку специалистов.


 
Теги: Минск
 
 
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Функционал белорусских педиатров расширится, сообщил журналистам министр здравоохранения Валерий Малашко во время десятого Съезда педиатров в Минске.
 
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