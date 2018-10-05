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Под Минском в аварии погиб 44-летний мужчина
Новости Беларуси. Смертельная авария под Минском, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В поселке Привольный 44-летний водитель на легковом автомобиле не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. Выяснилось, что еще два года назад мужчину лишили права управления транспортом.
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Новости Беларуси. Смертельная авария под Минском, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В поселке Привольный 44-летний водитель на легковом автомобиле не...
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