Под Минском в аварии погиб 44-летний мужчина

Новости Беларуси. Смертельная авария под Минском, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В поселке Привольный 44-летний водитель на легковом автомобиле не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. Выяснилось, что еще два года назад мужчину лишили права управления транспортом.