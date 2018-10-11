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Ремонтные работы на пригласительной площадке станции метро «Фрунзенская» завершены

12.10.2018 01:09 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Здесь поменяли плитку, которая со временем просела и пришла в непригодный вид, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ремонтные работы на пригласительной площадке станции метро «Фрунзенская» завершены

Чаще всего повреждения происходят при уборке улиц коммунальной техникой. Этот выход был закрыт с 3 октября.

Ремонтные работы на пригласительной площадке станции метро «Фрунзенская» завершены

За весенне-летний период такой ремонт провели уже на 10 площадках: три на станции «Восток», столько же на «Автозаводской» и по одной на станциях «Немига», «Октябрьская», «Парк Челюскинцев» и «Фрунзенская».

Концерт на станции метро впервые состоится в Беларуси в ночь на 14 октября

 
 
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Новости Беларуси. Здесь поменяли плитку, которая со временем просела и пришла в непригодный вид, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Чаще всего...
 
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