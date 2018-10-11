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"Сходить налево для меня было табу". Лолита рассказала про полноту и нерегулярный секс

12.10.2018 08:00 — Разное | Tut.by  
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Лолита Милявская, знаменитая певица и телеведущая, дала интервью актеру Вячеславу Манучарову, который ведет на YouTube собственное шоу «Эмпатия Манучи». Она поделилась откровенными историями о весе, наркозависимости и алкоголе, а также рассказала про отношения с бывшим супругом Александром Цекало. Редакция LADY.TUT.BY приводит яркие цитаты из интервью.

Про алкоголь:

Я за то, чтобы расслабиться, и мне, кстати, для этого даже компания не нужна. Я могу ходить, слушать кассету, думать о том, как мне в программе совместить какие-то песни, и тихонечко себе наливать. Утром проснулась — голова светлая. Я никогда не скрываю, что хочу выпить.

У меня в последнее время вызывают раздражение мои походы на телевидение. Я точно знаю, что я не получу удовольствия. Все же это большой миф, что вся страна живет в интернете. Ты выезжаешь за кольцо Москвы, Питера, Екатеринбурга, там не так. И телек помогает продажам. Я собираюсь с мыслями и иду. Иногда в гримерке могу «квакнуть», чтобы у меня глаз горел.

Про наркотики:

Я делала вот это вот, что ты показал (нюхала. — Прим. ред.), в год, когда вела ток-шоу «Без комплексов». Я теряла силы, и один мудак мне сказал, что это дело тонизирует, ты не будешь спать. Когда ты свое дело любишь, то прилетаешь с тура — отпела, потом снимаешь по четыре передачи, а ночью нужно еще спеть на двух корпоративах (дело не в жадности, нужно платить коллективу). Конечно, организм иссякает. И я попробовала это дело. Но смех в том, что все нюхали то, что называется кокаин, а оно оказалось не кокаином, а смесью амфетамина, о котором мы не слышали, и муки. Это совсем не то, что продавалось перед революцией в аптеках, и то, что дедушка Фрейд использовал для борьбы с депрессией (на самом деле он только ухудшает ее). Под носом от этой муки можно было лепить пельмени, а ты думаешь: «Ну я в тренде». Тебя колбасит, ты работаешь по трое суток. Вокруг тебя люди валятся, а Милявская вещает: «Давайте еще и это сделаем, а вот я придумала проект». Я не могу сказать, что это расширение сознания, это не кайф, не выход в космос. И да, потом началась депрессия, после этого ты сидишь на снотворных, потому что спать не можешь. В какой-то момент я сказала себе: «Хватит, стоп, ты сдохнешь».

Про Александра Цекало:

Радует, что мы оба стареем (смеется). Это человек, у которого психология главного бухгалтера — человека, который должен содержать цирки и умеет содержать цирк. Он умеет говорить с налоговой и со спонсором, но при этом он еще и человек с большими творческими амбициями. Это главный бухгалтер, который иногда становится режиссером. Что касается честности: ты когда-нибудь видел бухгалтерию прозрачной? Я никогда не видела, даже у тех, кто бьет себя в грудь и говорит, что налоговая у них ничего не нашла.

Мы не общаемся. Мы очень давно не виделись, но он всегда со мной здоровается, воспитанный человек. Хотя делает это, я бы сказала, с желанием перейти на другую сторону.

О муже:

Я ехала сюда с ним и поругалась (муж Лолиты Милявской теннисист Дмитрий Иванов. — Прим.ред.) Лопнули трубы в квартире. У него занятия английским. Ему иногда приходится бывать за границей, он берет уроки по сквошу, поэтому очень нужен английский язык. Занимается каждый день, созванивается по скайпу с педагогом. Я говорю: «Трубу прорвало, сантехник придет в четыре». Отвечает: «У меня скайп с четырех до пяти». Я кричу: нужно принять работу! Если мы трубу прорвем — затопим соседей. Поругались, а в итоге выяснилось, что сантехник приходит в шесть.

Думаю, что в цирке Дима был бы верхним ловчим. Знаете, когда в дуэте воздушные акробаты ловят друг друга — от цепкости верхнего ловчего зависит весь успех. Так вот, я барахтаюсь, а он меня ловит и вытягивает.

Про пенсию:

Я сделала свой график менее напряженным, не потому что пенсия, а потому что есть разумные обстоятельства, связанные со звучанием голоса, с физическими возможностями и невозможностями организма. Я 35 лет в профессии. Раньше у меня было по два самолета в день, нужно было проезжать по 600 километров, чтобы петь сольные концерты в разное время и разной длительности. Я начала уставать. Но я считаю: пока есть ко мне интерес со стороны зрителя и пока у меня есть интерес к работе — надо петь.

Про секс

Кто говорит, что не надо тра*ться? Надо, если хочется. Как часто? У меня счет пошел не на недели уже. Эх, когда у меня были яишники молодой обезьяны… Сейчас у меня бывает два-три раза в месяц, бывает, что ни разу. Ну а как, если меня месяц может не быть дома? С кем мне это делать? Муж работает, на гастроли ездить не может. Когда я не была замужем, то могла себе позволять разные вольности на гастролях. Бывало, что жестко снимала: «Иди сюда!». И я не буду стесняться, потому что это нормальная жизнь. Я когда-то решила: почему молодая баба должна себе отказывать в удовольствиях? Но если я была в отношениях официальных или просто встречалась с кем-то, то сходить налево для меня было табу. Это неприлично.

Когда я развелась, то у меня не было постоянного партнера очень долго. Ну не получалось у меня влюбиться. Я сразу сканировала человека: «На один раз хватит». Со мной долго работал психолог. Для меня было большой проблемой спать с человеком без любви. Когда я сделала это в первый раз, я стояла и мылась в душе по три часа, звонила психологу и говорила: «Я без любви не могу». Она говорила, что я так не выживу, я сломаю свою психику, что это разгрузка.

Про любовь к себе:

Мне понадобилось много лет, чтобы полюбить себя. Я перестала оправдываться перед собой. А когда начала себя любить, мне стало пох**, кто что обо мне говорит. Я перестала оправдываться. Вот люблю я себя, поправившуюся, и наср*ть мне. И вот я послала запрос туда (показывает наверх. — Прим. ред.) на моделей плюс-сайз, чтоб все отъе****сь от меня. Я с Богом говорю в четыре утра. Это особенное время. До шести утра все затихает, он в это время все слышит. Я часто говорю, что ничего не понимаю, что происходит, я уже очень давно поняла, что у него надо просить только то, что будет, с Его точки зрения, лучше для тебя.

Про полноту:

Я себя держала в форме до 45 лет, и это съело часть моей жизни. Ради чего все эти массажи и парикмахерские, красные дорожки, журналы… Я все эти обложки оставила на старой квартире, мне этого больше не надо. Да, я прибавила в весе, но я прибавила и в мастерстве. Моя выносливость стала больше, мне стало неинтересно на красных дорожках. Я приезжаю сразу к своему выходу, пропуская красную дорожку. Представляешь, сколько времени мне надо потратить на тренажерный зал вместо того, чтобы дома сварить варенье, пожарить картошку, отбивные сделать. Потом сесть, придумать что-нибудь, посмотреть любые каналы, документальные фильмы. Это надо любить, я уважаю людей, которые это любят.

Когда у меня была идеальная фигура, когда ко мне была вереница из мужчин, я была несчастна, потому что считала, что я уродливая и толстая. А сейчас я красотка.

Полная версия интервью доступна на YouTube:

 
 
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Большое интервью Лолиты Милявской о бывшем муже, сексе и полноте
 
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