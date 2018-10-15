Почему доллар снижается на этой неделе и когда начнется рост?

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Комментирует Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК TeleTrade:

– На текущей неделе в экономическом календаре важный день для движения валют к белорусскому рублю – 18 октября. Будут опубликованы протоколы последнего заседания ФРС. Они могут дать дополнительную информацию по перспективам политики регулятора и воздействовать не только на доллар, но и на развивающиеся рынки, зависящие от процентных ставок и жесткости ФРС.

Кроме того, выйдут данные по потребительской инфляции в еврозоне, что воздействует на евро. В этот же день Росстат опубликует информацию по розничным продажам и безработице в России. Как правило, такая статистика мало влияет на отношение российского рубля к доллару и евро, но может оказаться значимой для курса к белорусскому рублю.

В целом движение валют во многом определяется сейчас динамикой доллара на Форекс. А она пока не благоволит американской валюте. Прошлая неделя и начало нынешней оказались против доллара, в частности из-за разочаровывающих данных по инфляции. Индекс доллара DX упал с максимума 95,8 п. к 94,64 п.

Однако начавшийся сезон корпоративной отчетности, а также вероятный позитивный настрой протоколов ФРС способны придать силу американцу, который дошел вниз почти до сильного уровня поддержки 94,5 п.

Поэтому есть вероятность остановки на текущей неделе снижения доллара и некоторого его роста.

Это способно отразиться и на курсе USD/BYN. На прошедшей неделе из-за вышеуказанных причин пара скорректировалась вниз к 2,1270 BYN, немногим глубже, чем 2,1300, что предполагалось возможным в предыдущем нашем обзоре.

Сейчас возможно и некоторое продолжение снижения, но вряд ли ниже, чем 2,100-2,1070 BYN. Здесь проходит сильный технический уровень поддержки. А поскольку тенденция общая остается восходящей, вероятен отход вверх от указанных уровней.

Общей целью движения по-прежнему остается 2,1700–2,18000. Но маловероятно ее достижение в ближайшее время. И в случае реализации сценария отбития вверх на текущей неделе возможно тестирование рубежа 2,1300 – 2,1400.