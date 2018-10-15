ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Почему доллар снижается на этой неделе и когда начнется рост?

16.10.2018 11:06 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A
Почему доллар снижается на этой неделе и когда начнется рост?
фото: Myfin.by

Комментирует Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК TeleTrade:

Почему доллар снижается на этой неделе и когда начнется рост?

– На текущей неделе в экономическом календаре важный день для движения валют к белорусскому рублю – 18 октября. Будут опубликованы протоколы последнего заседания ФРС. Они могут дать дополнительную информацию по перспективам политики регулятора и воздействовать не только на доллар, но и на развивающиеся рынки, зависящие от процентных ставок и жесткости ФРС.

Кроме того, выйдут данные по потребительской инфляции в еврозоне, что воздействует на евро. В этот же день Росстат опубликует информацию по розничным продажам и безработице в России. Как правило, такая статистика мало влияет на отношение российского рубля к доллару и евро, но может оказаться значимой для курса к белорусскому рублю.

В целом движение валют во многом определяется сейчас динамикой доллара на Форекс. А она пока не благоволит американской валюте. Прошлая неделя и начало нынешней оказались против доллара, в частности из-за разочаровывающих данных по инфляции. Индекс доллара DX упал с максимума 95,8 п. к 94,64 п.

Однако начавшийся сезон корпоративной отчетности, а также вероятный позитивный настрой протоколов ФРС способны придать силу американцу, который дошел вниз почти до сильного уровня поддержки 94,5 п.

Поэтому есть вероятность остановки на текущей неделе снижения доллара и некоторого его роста.

Это способно отразиться и на курсе USD/BYN. На прошедшей неделе из-за вышеуказанных причин пара скорректировалась вниз к 2,1270 BYN, немногим глубже, чем 2,1300, что предполагалось возможным в предыдущем нашем обзоре.

Сейчас возможно и некоторое продолжение снижения, но вряд ли ниже, чем 2,100-2,1070 BYN. Здесь проходит сильный технический уровень поддержки. А поскольку тенденция общая остается восходящей, вероятен отход вверх от указанных уровней.

Общей целью движения по-прежнему остается 2,1700–2,18000. Но маловероятно ее достижение в ближайшее время. И в случае реализации сценария отбития вверх на текущей неделе возможно тестирование рубежа 2,1300 – 2,1400.

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский рубль вчера укрепился к доллару и евро.
 
Новости дня
Новости разные
 
Седьмая медаль белорусов. Елизавета Дорц завоевала серебро в толкании ядра на ЮОИ в Буэнос-Айресе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика