Егор Герасимов вышел во 2-й круг Кубка Кремля

Белорус Егор Герасимов успешно преодолел 1-й круг основной сетки Кубка Кремля в Москве с призовым фондом 936 435 долларов.



Егор Герасимов. Фото: tennis.by

В матче 1-го круга Егор Герасимов (№ 217 рейтинга ATP) за 1 час 43 минуты взял верх над 39-й ракеткой мира Дамиром Джумхуром из Боснии и Герцеговины — 6:1, 6:7 (5:7), 6:2. Джумхур был посеян ан турнире под 6-м номером.

В 1/8 финала соперником белоруса станет победитель матча Бенуа Пайре (№ 57 ATP, Франция) — Миша Зверев (№ 71, Германия).

Отметим, что Егор Герасимов пробивался в основную сетку Кубка Кремля через сито квалификации.

На турнире The European Open с призовым фондом 612 755 евро в бельгийском Антверпене белорус Илья Ивашко (№ 97 ATP) в 1-м круге основной сетки победил 48-ю ракетку мира Робина Хаасе из Голландии, который посеян на соревнованиях под 8-м номером — 7:6 (7:5), 7:6 (10:8). В основную сетку Ивашко пробился через квалификацию.