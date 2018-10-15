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Если хочешь быть здоров. В Минской области готовятся к массовой вакцинации
Новости Беларуси. Делать прививку нужно здоровым. Чтобы предупредить эпидемию в области планируется привить не менее полумиллиона жителей центрального региона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Большинство из них – на бесплатной основе. В основном это население из группы риска: медики, учителя, люди с хроническими заболеваниями и старше 65 лет.
Марина Качкан, врач-эпидемиолог Минского областного центра гигиены и эпидемиологии:
Сейчас эпидемиологическая ситуация в области спокойная. Всплеска заболеваний не фиксируется. И теперь самые оптимальные сроки делать прививку. Для этого достаточно обратиться в медицинское учреждение по месту жительства.
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Новости Беларуси. Делать прививку нужно здоровым. Чтобы предупредить эпидемию в области планируется привить не менее полумиллиона жителей центрального...
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