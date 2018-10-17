На Городокщине инициативы — за молодыми!

Очередное совместное заседание актива Молодёжной палаты Городокского района второго созыва и районного Совета депутатов состоялось 10 октября.

Председатель райсовета депутатов С.Л. Зуева, представители депутатского корпуса, отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, райкома БРСМ обсудили с активом Молодёжной палаты предстоящие мероприятия второго полугодия 2018 г. Среди них: празднование 100-летия ВЛКСМ, развитие волонтерского движения, осенний призыв в армию, районный слет молодых специалистов и торжества по случаю 75-летия освобождения Городокского района от немецко-фашистских захватчиков. Были затронуты вопросы пропаганды ЗОЖ в молодежной среде, участие молодежи в благоустройстве населенных пунктов, оказания содействия учащимся в профилактике правонарушений, вредных привычек. Члены Молодёжной палаты внесли предложения и пожелания по реализации запланированных мероприятий, наметили перспективы работы в 2019 г. Для каждой из комиссий Молодёжной палаты поставлена цель — разработать и реализовать до конца созыва проект, отражающий специфику деятельности комиссии.

— Молодёжная палата должна стать основным генератором идей в организации досуга учащихся района. Ей нужно учитывать разносторонние интересы ребят и активно вовлекать в различные сферы жизни нашего района, — подчеркнула Светлана Зуева.

Главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома Ольга Семёнова обратила внимание актива Молодёжной палаты на необходимость более широкого освещения их работы в СМИ и сети Интернет. Участники заседания приняли решение о проведении среди учреждений образования конкурса по созданию логотипа Молодёжной палаты района.

Подготовила Галина КОВАЛЁВА.