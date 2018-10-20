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Десятки тысяч человек вышли на улицы Лондона, выступая за повторное голосование по Brexit

20.10.2018 21:53 — Разное | Интерфакс  
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Несколько десятков тысяч человек участвуют в демонстрации в Лондоне, выступая за проведение властями Британии повторного референдума по вопросу условий выхода страны из Евросоюза, сообщает в субботу газета "Гардиан".

По данным организаторов демонстрации, это стало самым масштабным мероприятием, связанным с Brexit: на улицы британской столицы вышли более 100 тыс. человек.

Толпы людей прошли территорию Гайд-парка, Даунинг-стрит и заканчивают шествие возле парламента страны. Участники призывают правительство Британии провести еще один референдум об условиях выхода Лондона из ЕС.

В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС.

Британия и Евросоюз по-прежнему не смогли достичь соглашения об условиях Brexit. Наиболее трудной темой для сторон является вопрос границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

Великобритания официально выйдет из состава ЕС 29 марта 2019 года. Лондон может выйти из состава ЕС после согласования всех договоренностей по будущим отношениям, но при этом Великобритания может покинуть союз и без достижения сделки с ЕС.

 
 
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Несколько десятков тысяч человек участвуют в демонстрации в Лондоне, выступая за проведение властями Британии повторного референдума по вопросу условий выхода...
 
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