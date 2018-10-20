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Обращение в минскую епархию в поддержку разжалованного священника Александра Шрамко.

21.10.2018 01:52 — Разное | Партизан  
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Верующие православные обратились с просьбой не запрещать служение Шрамко, одного из немногих священников, ведущих службу на белорусском языке.
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Текст прошения такой:

Просим не запрещать в служении о. Александра Шрамко, клирика Свято-Михайловской церкви г. Минска. Свидетельствуем об отце Александре как о благочестивом пастыре, талантливом миссионере и проповеднике.

Отец Александр – один из немногих священников Белорусской Православной Церкви, который инициировал в своем приходе совершение Божественной литургии на белорусском языке.

Отец Александр – популярный блогер, известный читателям своими яркими искренними публикациями как в Беларуси, так и далеко за ее пределами. Нахождение в Белорусской Православной Церкви Московского Патриархата таких священников, как о. Александр Шрамко, свидетельствует о многонациональности Церкви, о возможности служения в ней деятельным священникам с неравнодушными взглядами.

Напомним, что Александр Шрамко был разжалован за "систематические публикации в СМИ сообщений, порочащих Церковь". 


 
Теги: Минск
 
 
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Верующие православные обратились с просьбой не запрещать служение Шрамко, одного из немногих священников, ведущих службу на белорусском языке.
 
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