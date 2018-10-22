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Город воспоминаний. Ресторан
23.10.2018 17:24 — Разное | Маяк (Березовский район)
И никакого вам «Старого города», бегущей строки и банкомата на крыльце…
Для тех, кто уже подзабыл, как выглядел единственный березовский ресторан в середине – конце 1970-х, – фотография из коллекции жителя нашего райцентра Александра Георгиевича Тыманского.
Николай СИНКЕВИЧ.
Продолжение следует.
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И никакого вам «Старого города», бегущей строки и банкомата на крыльце…
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