Город воспоминаний. Ресторан

И никакого вам «Старого города», бегущей строки и банкомата на крыльце…

Для тех, кто уже подзабыл, как выглядел единственный березовский ресторан в середине – конце 1970-х, – фотография из коллекции жителя нашего райцентра Александра Георгиевича Тыманского.

Николай СИНКЕВИЧ.

Продолжение следует.