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1 300-летний дуб и озеро, которое выкопал Радзивилл для жены: уникальные места Полесья
Озеро, которое в народе называют святым. Сегодня, правда, оно на территории Украины. Но когда-то это были наши общие Ольманские земли.
А дно устелил дубом, его, говорят, и сейчас можно найти под илом. В этих местах впервые услышали рокот моторной лодки, привезенной князем из Англии. На берегу растёт царь-дуб, о котором тоже ходит много преданий.
Алексей Маринич, директор полесского лесхоза (1990-2018 гг.):
Рядом – женский монастырь.
Статус заказника, присвоенный Ольманским болотам 20 лет назад, спас их от мелиорации.
Николай Чергинец, председатель Союза писателей Беларуси, заслуженный деятель культуры РБ:
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Озеро, которое в народе называют святым. Сегодня, правда, оно на территории Украины. Но когда-то это были наши общие Ольманские земли. По легенде, Радзивилл выкопал...
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