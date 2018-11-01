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1 300-летний дуб и озеро, которое выкопал Радзивилл для жены: уникальные места Полесья

02.11.2018 21:48 — Разное | СТВ  
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Озеро, которое в народе называют святым. Сегодня, правда, оно на территории Украины. Но когда-то это были наши общие Ольманские земли.

По легенде, Радзивилл выкопал его для своей жены.

1 300-летний дуб и озеро, которое выкопал Радзивилл для жены: уникальные места Полесья

А дно устелил дубом, его, говорят, и сейчас можно найти под илом. В этих местах впервые услышали рокот моторной лодки, привезенной князем из Англии. На берегу растёт царь-дуб, о котором тоже ходит много преданий.

1 300-летний дуб и озеро, которое выкопал Радзивилл для жены: уникальные места Полесья

1 300-летний дуб и озеро, которое выкопал Радзивилл для жены: уникальные места Полесья

Алексей Маринич, директор полесского лесхоза (1990-2018 гг.):
Он называется Юзофинский. Раньше это была территория Беларуси. 1 300 лет ему.

Рядом – женский монастырь. 

Местные называют родные леса Полесской пущей.

Статус заказника, присвоенный Ольманским болотам 20 лет назад, спас их от мелиорации.

1 300-летний дуб и озеро, которое выкопал Радзивилл для жены: уникальные места Полесья

Николай Чергинец, председатель Союза писателей Беларуси, заслуженный деятель культуры РБ:
Я вспоминаю своего товарища Николая Матуковского. Он был руководителем представительства газеты «Известия» в Беларуси. Он поднял шум, что в Гомельской области бездумно осушают болота. Его даже вызвали на бюро ОБКОМа Гомельского, но он отстоял.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Озеро, которое в народе называют святым. Сегодня, правда, оно на территории Украины. Но когда-то это были наши общие Ольманские земли. По легенде, Радзивилл выкопал...
 
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