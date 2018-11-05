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Стартовал восьмой сезон республиканского молодежного конкурса «100 идей для Беларуси»

06.11.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Стартовал восьмой сезон республиканского молодежного конкурса «100 идей для Беларуси», сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь ЦК ОО «Белорусский республиканский союз молодежи» Олег Дикун.

«Сейчас проходят региональные этапы конкурса «100 идей для Беларуси. К слову, в этом году проект имеет свои особенности. В частности, районные туры могут проходить как в формате выставок, так и экспертных слушаний. Областные туры будут организованы в декабре, а республиканский финал запланирован на февраль. С каждым годом увеличивается количество участников конкурса. На этот раз молодежь выносит на суд экспертов очень много IT-проектов. Кроме того, в этом году очень активны школьники, причем с очень сильными проектами, которые даже имеют бизнес-планы. Самое главное, сегодня БРСМ предоставляет молодым людям возможность показать свои разработки, быть услышанными и найти партнеров, в том числе, спонсоров для реализации своих проектов», — рассказал Олег Дикун.

По его словам, в этом году определены две группы участников конкурса. «Первая — представители учреждений общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования, вторая — студенты и курсанты учреждений высшего образования, работающая молодежь, молодые ученые до 35 лет. В каждой номинации конкурса определяется по два победителя: по одному в каждой группе участников», — отметил второй секретарь ЦК БРСМ.

 
 
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Стартовал восьмой сезон республиканского молодежного конкурса «100 идей для Беларуси», сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь ЦК ОО «Белорусский...
 
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