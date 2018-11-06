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Контактные линзы с донорскими клетками вылечат поврежденный глаз

07.11.2018 — Разное | Полымя  
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Новый тип линз представляет собой «бандаж» для роговицы из клеток, которые будут способствовать восстановлению органов зрения. Произвести их по индивидуальному заказу можно за несколько часов.

Контактные линзы с донорскими клетками вылечат поврежденный глаз

Профессор Дамиен Наркин из Квинслендского технологического университета и его коллеги создали свою инновационную разработку на основе склеральных контактных линз, которые также называют протезами глазной поверхности. Это большие контактные линзы, которые образуют на роговице пространство, заполненное слёзной жидкостью.

Австралийские ученые присоединили к внутренней стороне этих линз лимбальные мезенхимальные стромальные клетки (L-MSC) донора.

«Исходя из предварительных данных, мы полагаем, что донорские клетки стимулируют ряд заживляющих факторов, которые способствуют восстановлению поверхности глаза», — отмечает профессор.

Такие линзы могут быть произведены спустя несколько часов после обращения пациента в медучреждение.

Новое лечение может также быть полезным в лечении острых травм глаз, которые могут возникать, например, в результате воздействия едких химикатов или ожогов, отмечают авторы исследования.

Офтальмология — это сфера, где широко применяются новые технологии, например, роботы-хирурги. Ученые разрабатывают способы лечить дальтонизм с помощью сетчатки из пробирки, а также учатся управлять нанороботами, проникающими в глаз.

Источник: hightech.plus
*Фото носит иллюстративный характер

 
 
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Новый тип линз представляет собой «бандаж» для роговицы из клеток, которые будут способствовать восстановлению органов зрения. Произвести их по индивидуальному
 
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