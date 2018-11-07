ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Барановичах мужчину осудили на 9 лет за выращивание конопли и сбыт марихуаны

08.11.2018 22:48 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Суд Барановичского района и города Барановичи огласил приговор по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60450.php

В Барановичах мужчину осудили на 9 лет за выращивание конопли и сбыт марихуаны

Фигурант занимался выращиванием конопли для последующего сбыта. Установлено, что таким образом он вырастил не менее 380 г запрещенного к возделыванию растения. Также он хранил, частями перевозил марихуану, сбыл не менее 180 г этого вещества, что является крупным размером.

Приговором суда Барановичского района и города Барановичи мужчина признан виновным в совершении преступления по ч.1 ст.329 УК (посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). Он же признан виновным по ч.3 ст.328 УК (незаконный оборот наркотиков). Окончательно ему назначено наказание в виде лишения свободы на девять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд Барановичского района и города Барановичи огласил приговор по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств, сообщили БЕЛТА в пресс-службе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ушел и не вернулся: куда исчезают люди?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика