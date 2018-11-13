Ученики горецкой гимназии побывали в Академии управления

В период осенних каникул состоялась поездка учащихся 11-х классов гимназии № 1 города Горки в одно из престижных высших учебных заведений нашей страны — Академию управления при Президенте Республики Беларусь. Яна Казакова, Марьям Джафарова, Каролина Штуро и Дарья Меньшикова, следуя условиям отбора претенденток проекта академии «Осенняя школа академии. Лестница успеха», написали творческое эссе на тему «Почему я хочу стать студентом Академии управления?». Конкурс составил 5 человек на место. Все работы горецких гимназисток успешно прошли отбор, и 29 октября девушки отправились в столицу с целью стать участниками лекций и мастер-классов Академии управления.





Представленная программа дополнительного образования детей и молодежи «Осенняя школа управления. Лестница успеха» была направлена на отбор и продвижение талантливых молодых людей. Программа началась со знакомства со студенческим активом Академии управления. Участники посетили мастер-классы «Технология эффективного общения. Аргументы и контраргументация», «Деловой имидж современного руководителя», «Начало нейроэкономики». Тридцать участников со всей Беларуси приняли участие в тренинговом занятии «Формирование управленческой команды», деловых играх «Судебное разбирательство в экономическом суде» и «Фондовая биржа».

Состоялась встреча с ректором Академии управления при Президенте Республики Беларусь, доктором педагогических наук профессором Геннадием Владимировичем Пальчиком. Вниманию участников была предложена лекция Генерального прокурора Республики Беларусь Александра Владимировича Конюка. Разговор на равных заинтересованных компетентных специалистов такого уровня со студентами и с будущими абитуриентами академии произвели на слушателей сильные положительные впечатления.

Участница проекта Яна Казакова запомнила слова первого проректора Академии управления Валерия Бородени, который сказал, что для выпускников выбор будущего — это ответственность, первый серьезный шаг. Наступило время для того, чтобы прислушаться к себе и почувствовать, к чему лежит сердце и душа, кем видят выпускники школ себя в будущем. Выступающий пожелал всем успеха в этом сложном выборе. Марьям Джафарова отметила, что поездка оставила только положительные впечатления, и теперь девушка уверена, что пребывание в Академии управления поможет сделать правильный выбор. Каролина Штуро сказала, что обязательно приложит все усилия, чтобы принять участие и в весенней школе, которую будет организовывать академия. Дарья Меньшикова продолжит совершенствовать знания в облас­ти иностранного языка и примет участие в районном этапе республиканских олимпиад, ведь в 2017 году она покорила областной олимп, а сейчас настроена еще более серьезно. Свое студенческое будущее связывает только с этой академией.

Всем участникам вручили специальный сертификат, который подтверждает, что они прошли курс слушателей осенней школы, были участниками проекта. В конце встречи ребята поблагодарили организаторов за предоставленную возможность почувствовать себя студентами Академии управления при Президенте Республики Беларусь.

Действительно, будущее начинается уже сегодня. Желаем всем выпускникам гимназии ставить перед собой цели и уверенно достигать их.

Юлия ПОНОМАРЕВА, заместитель директора по воспитательной работе гимназии № 1