ГАИ просит участников дорожного движения учитывать сложные погодные условия

По прогнозам синоптиков на этой неделе большей части территории республики ожидается снег, утром и днем мокрый снег, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Просьба к водителям при движении учитывать погодные условия, соблюдать установленные скоростные режимы движения и безопасную дистанцию. Пешеходам следует использовать светоотражающие элементы на одежде, передвигаться по тротуарам, переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности. Даже если в одном ряду автомобили остановились для пропуска пешеходов, убедитесь что остальные полосы движения безопасны для вашего следования.

Согласно ПДД, с 1 декабря по 1 марта водители автомобилей должны передвигаться по дорогам с использованием зимних шин. Тем, кто не успеет сменить резину до наступления календарной зимы, грозит административная ответственность – предупреждение или штраф в размере 0,5 базовой величины (12,25 рубля).

Сотрудники Госавтоинспекции будут обращать внимание не только на наличие у автомобилей зимних шин, но и на то, в каком они состоянии. Транспортные средства с изношенным протектором, высота которого менее 4 миллиметров, не могут участвовать в дорожном движении. Водители, которые проигнорируют данное требование, могут обеднеть на одну базовую величину (24,5 рубля). Если такое же нарушение будет выявлено инспекторами ГАИ повторно в течение года, водителю будет грозить штраф от двух до пяти базовых величин (от 49 до 122,5 рубля)

ГАИ рекомендует водителям ориентироваться не только на ПДД, но и на погодные условия, которые могут стать неблагоприятными для движения на летних шинах еще до 1 декабря. Лучше «переобуть» авто заранее, чтобы избежать неприятных ситуаций на дорогах.

Отделение агитации и пропаганды

ГАИ УВД Витебского облисполкома