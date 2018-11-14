ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ГАИ просит участников дорожного движения учитывать сложные погодные условия

15.11.2018 — Разное | Клiч Радзiмы  
Размер текста:
A
A
A

ГАИ просит участников дорожного движения учитывать сложные погодные условияПо прогнозам синоптиков на этой неделе большей части территории республики ожидается снег, утром и днем мокрый снег, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Просьба к водителям при движении учитывать погодные условия, соблюдать установленные скоростные режимы движения и безопасную дистанцию.    Пешеходам следует использовать светоотражающие элементы на одежде,  передвигаться по тротуарам, переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности. Даже если в одном ряду автомобили остановились для пропуска пешеходов, убедитесь что остальные полосы движения безопасны для вашего следования.

Согласно ПДД, с 1 декабря по 1 марта водители автомобилей должны передвигаться по дорогам с использованием зимних шин. Тем, кто не успеет сменить резину до наступления календарной зимы, грозит административная ответственность – предупреждение или штраф в размере 0,5 базовой величины (12,25 рубля).

Сотрудники Госавтоинспекции будут обращать внимание не только на наличие у автомобилей зимних шин, но и на то, в каком они состоянии. Транспортные средства с изношенным протектором, высота которого менее 4 миллиметров, не могут участвовать в дорожном движении. Водители, которые проигнорируют данное требование, могут обеднеть на одну базовую величину (24,5 рубля). Если такое же нарушение будет выявлено инспекторами ГАИ повторно в течение года, водителю будет грозить штраф от двух до пяти базовых величин (от 49 до 122,5 рубля)

ГАИ рекомендует водителям ориентироваться не только на ПДД, но и на погодные условия, которые могут стать неблагоприятными для движения на летних шинах еще до 1 декабря. Лучше «переобуть» авто заранее, чтобы избежать неприятных ситуаций на дорогах.

Отделение агитации и пропаганды

ГАИ УВД Витебского облисполкома

Один комментарий на “ГАИ просит участников дорожного движения учитывать сложные погодные условия”

  1. Вывоз мусора Минск:
    14.11.2018 в 21:28

    Да погодка сложная для водителей, ничего не скажешь

Оставить комментарий

« Желающие трудоустроиться приглашаются на День строительного предприятия
Первенство по шашкам агрогородка Иоды »
Новости дня
Новости разные
 
Норматив отопления квартиры - 18 градусов. А комфортно ли старикам и детям?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
15.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика