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Шэрон Тейт. Она мечтала стать кинозвездой, но в 26 лет была замучена бандой сатанистов
Она могла стать первой звездой Голливуда. Не сбылось. Она мечтала стать мамой. Не успела. Жизнь Шэрон Тейт оборвалась на взлете. Ей было всего 26. Безупречная красота и успешная карьера модели, несколько удачных ролей в кино, муж – уже известный режиссер Роман Полански, беременность, мечты – все это было убито августовской ночью 1969 года. Звезда погасла.
С той поры кино снимают уже о самой Шэрон. В следующем году, к 50-летию трагедии, потрясшей своей жестокостью весь мир, мы увидим очередной – «Однажды в Голливуде». Эту историю автор Квентин Тарантино
Шэрон родилась в семье американского офицера. Мама была красавицей, и дочка пошла в нее. Еще малышкой она начала сниматься для журналов, участвовать в детских конкурсах красоты. Повзрослев и став идеальной красоткой, она успешно вписалась в модельный бизнес, пока случай не привел ее на съемочную площадку. С друзьями Шэрон попала в массовку фильма, который снимался в Италии. Там как раз временно служил ее отец, и семья была с ним. Работа в кино понравилась самой девушке, ее старание заметили и режиссеры. А тем более внешность! Да к ней талант, который еще не раскрыт! Молодую актрису стали приглашать на незначительные роли, она постепенно входила в этот богемный круг киноискусства. Новые деловые знакомства, контракты, несерьезные романы, съемки стали образом ее жизни.
Ближе к ночи с 8 на 9 августа 1969 года Шэрон с близкими друзьями приехали к ней в дом после ужина в ресторане. Полански был далеко от Лос-Анджелеса – в Лондоне, готовился к съемкам новой картины. Компания готовилась ко сну, когда в дом ворвались четверо из секты сатанистов Чарльза Мэнсона – три молодые женщины и парень. Они сначала издевались над людьми, душили веревкой и подвешивали к балке, потом всех убили. Шэрон умоляла пощадить ее и ребенка. Но двадцатилетняя Сьюзен Аткинс 16 раз ударила несчастную ножом.
… Мир был в шоке. Банду осудили. Спустя 10 лет Роман Полански снял фильм «Тэсс из рода д'Эрбервиллей». Это была экранизация одноименного романа Томаса Харди – любимой книги его любимой жены красавицы Шэрон Тейт. Она даже мечтала, чтобы был такой фильм, чтобы сыграть в нем саму Тэсс. Фильм появился. Но главную роль в нем сыграла другая.
В.Д.
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Она могла стать первой звездой Голливуда. Не сбылось. Она мечтала стать мамой. Не успела. Жизнь Шэрон Тейт оборвалась на взлете. Ей было всего 26. Безупречная красота...
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