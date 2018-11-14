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Шэрон Тейт. Она мечтала стать кинозвездой, но в 26 лет была замучена бандой сатанистов

15.11.2018 19:08 — Разное | СТВ  
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Она могла стать первой звездой Голливуда. Не сбылось. Она мечтала стать мамой. Не успела. Жизнь Шэрон Тейт оборвалась на взлете. Ей было всего 26. Безупречная красота и успешная карьера модели, несколько удачных ролей в кино, муж – уже известный режиссер Роман Полански, беременность, мечты – все это было убито августовской ночью 1969 года. Звезда погасла.

Шэрон Тейт. Она мечтала стать кинозвездой, но в 26 лет была замучена бандой сатанистов

С той поры кино снимают уже о самой Шэрон. В следующем году, к 50-летию трагедии, потрясшей своей жестокостью весь мир, мы увидим очередной – «Однажды в Голливуде». Эту историю автор Квентин Тарантино посчитал достойной того, чтобы в фильме участвовали нынешние звезды – Аль Пачино, Брэд Питт, Марго Робби, Леонардо Ди Каприо. И эта работа – не единственная, которая будет посвящена жизни и смерти Шэрон Тейт. Сколько правды будет в новых голливудских триллерах, а сколько вымысла? Для того, чтобы это понять, нам придется вспомнить короткую жизнь актрисы и драматические события той августовской ночи.

Шэрон Тейт. Она мечтала стать кинозвездой, но в 26 лет была замучена бандой сатанистов

Шэрон родилась в семье американского офицера. Мама  была красавицей, и дочка пошла в нее. Еще малышкой она начала сниматься для журналов, участвовать в детских конкурсах красоты. Повзрослев и став идеальной красоткой, она успешно вписалась в модельный бизнес, пока случай не привел ее на съемочную площадку. С друзьями Шэрон попала в массовку фильма, который снимался в Италии. Там как раз временно служил ее отец, и семья была с ним. Работа в кино понравилась самой девушке, ее старание заметили и режиссеры. А тем более внешность! Да к ней талант, который еще не раскрыт! Молодую актрису стали приглашать на незначительные роли, она постепенно входила в этот богемный круг киноискусства. Новые деловые знакомства, контракты, несерьезные романы, съемки стали образом ее жизни.

Шэрон Тейт. Она мечтала стать кинозвездой, но в 26 лет была замучена бандой сатанистов


И вот встреча в Лондоне с уже признанным молодым режиссером Романом Полански на съемках его фильма «Бал вампиров». Он был мал ростом, не красавец. Но  сумел расположить к себе девушку. Актриса преклонялась перед гениальностью  режиссера, терпела все его выходки. Они быстро сблизились, покуривали травку, между съемками ходили друг к другу в номера. Страсть. Любовь. Свадьба. Беременность. Говорили, для Романа эти отношения – очередное амурное приключение, а для нее все было очень серьезно. В элитном пригороде Лос-Анджелеса семья арендовала просторный дом, чтобы было много света и счастья. Роман мотался между домом, Римом и Лондоном, снимая кино. А для Шэрон начинался новый этап жизни. Теперь у нее есть семья, вот-вот родится ребенок, ее ждут большие роли в кино, которое она так полюбила…

Шэрон Тейт. Она мечтала стать кинозвездой, но в 26 лет была замучена бандой сатанистов

Ближе к ночи с 8 на 9 августа 1969 года Шэрон с близкими друзьями приехали к ней в дом после ужина в ресторане. Полански был далеко от Лос-Анджелеса – в Лондоне, готовился к съемкам новой картины. Компания готовилась ко сну, когда в дом ворвались четверо из секты сатанистов Чарльза Мэнсона – три молодые женщины и парень. Они сначала издевались над людьми, душили веревкой и подвешивали к балке, потом всех убили. Шэрон умоляла пощадить ее и ребенка. Но двадцатилетняя Сьюзен Аткинс 16 раз ударила несчастную ножом.  

Шэрон Тейт. Она мечтала стать кинозвездой, но в 26 лет была замучена бандой сатанистов

… Мир был в шоке. Банду осудили. Спустя 10 лет Роман Полански снял фильм «Тэсс из рода  д'Эрбервиллей». Это была экранизация одноименного романа Томаса Харди – любимой книги его любимой жены красавицы Шэрон Тейт. Она даже мечтала, чтобы был такой фильм, чтобы сыграть в нем саму Тэсс. Фильм появился. Но главную роль в нем сыграла другая.  

В.Д.  
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Теги: знакомства, Минск
 
 
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Она могла стать первой звездой Голливуда. Не сбылось. Она мечтала стать мамой. Не успела. Жизнь Шэрон Тейт оборвалась на взлете. Ей было всего 26. Безупречная красота...
 
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