Земли бедные, зато люди золотые!

Николай Назарук в сельхозпроизводстве не новичок. Сельскохозяйственному труду он отдал более 30 лет, из них 12 трудится в качестве главного инженера СПК «Восходящая заря». За это время он успел узнать, какой ценой достается хлеб и доверие подчинённых.





– Судьбу урожая решают люди. Золотым фондом хозяйства я считаю наших механизаторов – ответственных тружеников, настоящих профессионалов, умеющих работать с энтузиазмом и не боящихся трудностей, – считает Николай Иванович.

Свежа в памяти минувшая жатва. Зарядившие в разгар сезона дожди значительно снизили темпы уборки. Зато в погожие дни экипажи не покидали поле до вечерней зари. Эти сверхнагрузки и люди, и техника выдержали на отлично. А всё потому, что машины к жатве были подготовлены качественно и основательно, и коллектив сформировался такой, для которого слова «дисциплина» и «порядок» – не пустой звук. Когда во время уборки «КВК–800» вернулся в гараж с поломкой, механики «колдовали» над ним до глубокой ночи, а утром комбайн вышел в поле.

В мастерских трудится всего 5 человек, но им под силу любые виды ремонта, даже ремонт двигателей МТЗ сами выполняют. Сварочные работы выполняет сварщик Александр Бращук. Необходимые детали в токарном цехе вытачивает Александр Пономарёв. Усердно трудятся слесари Владимир Самарчук и Пётр Королюк. Ремонтные работы производит Николай Щербаков.

В автопарке кооператива 65 тракторов с погрузчиками, 8 зерноуборочных и 7 кормоуборочных комбайнов, 4 посевных агрегата, способных в десятидневный срок завершить сев, три новейшие кукурузные сеялки, две из которых приобретены в этом году. Однако даже недавно сошедшая с конвейера техника перед выходом на поля попадает в ремонтные мастерские, где модернизируется под условия хозяйства. Сами мастерские также неоднократно усовершенствовались и сегодня располагают современным инструментарием для обслуживания как новой, так и побывавшей в эксплуатации техники.

– В кооперативе есть всё, чтобы качественно обрабатывать поля и получать высокие урожаи. Так, в сезон уборки кукурузы две новые жатки в день по 450 тонн зерна намолачивали, – резюмирует Николай Иванович и с гордостью говорит: – В Калининградской области, где мы с коллегами недавно были в командировке, земли с показателем урожайности менее 70 баллов выводят из сельскохозяйственного оборота. Мы же, имея балл пашни 25-27 единиц, каждый клочок возделываем, добиваясь хороших урожаев.

– Как же у вас это получается? – спрашиваю удивлённо.

– Земли у нас бедные, зато люди трудолюбивые и неравнодушные. Работящий народ себе достаток и хозяйству процветание обеспечивает. У нас не принято от работы бегать и не надо никого уговаривать. Добросовестные труженики своё дело знают.

Сельскохозяйственный год в СПК «Восходящая заря» завершили к 8 ноября. А вот на мехдворе кипит работа: технику моют, ремонтируют и ставят на хранение. Уже сегодня легендарный «КВК – 800» полностью готов к новому сезону, со дня на день прибудут запчасти для «Ягуара». «Джон Дир» требует несколько больших вложений, но качество уборки окупает расходы, поэтому к новому году в полную боевую готовность будет приведён и он.

К технике в хозяйстве трепетное отношение. Иному трактору более 10 лет, а по его внешнему виду и не скажешь. Местные «кулибины» умеют вдохнуть жизнь даже в груду металлолома. Специалисты понимают, что труд каждого из них – залог успешной работы всего кооператива.

Жанна ЕЛИЗАРОВА.

НА СНИМКЕ автора: Николай Назарук (справа) с работниками ремонтных мастерских.