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«Вот какая у нас вода»: жители Кличева год страдают от дефицита питьевой воды

21.11.2018 23:36 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. С целым букетом коммунальных проблем жители Кличева обратились 21 ноября к помощнику Президента – главному инспектору по Могилевской области Геннадию Лавренкову, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Вот какая у нас вода»: жители Кличева год страдают от дефицита питьевой воды

У жителей улицы Заречная целый ворох сложностей. Это и плохая дорога, по которой в непогоду ни пройти ни проехать, и проблемы с уличным освещением, и дома, которые давно не видели ни то что капитального, но и текущего ремонта. Но главная головная боль 150 местных жителей – это питьевая вода.

«Вот какая у нас вода»: жители Кличева год страдают от дефицита питьевой воды

Галина Шевченок, жительница Кличева:
Вот какая у нас вода. Вот такой водой мы пользуемся. Мы стираем и кушать готовим, и пьем такую воду потому, что нас переключили на другую скважину. Она вообще стоит в болоте. У нас от этой воды и машины стиральные портятся.

Раньше многие жители покупали бутилированную воду в магазине на этой же улице. Но год назад его закрыли, а взамен людям предложили услуги автолавки. Но это и небольшой ассортимент, и не совсем удобный режим работы. Помощник Президента по Могилевскому региону поручил местной власти все же найти компромисс и решить проблемы жителей в ближайшее время.

«Вот какая у нас вода»: жители Кличева год страдают от дефицита питьевой воды

Зинаида Рулинская, жительница Кличева:
Для нас это очень большая проблема, так как здесь живут люди пенсионного возраста и инвалиды. Добираться до ближайшего магазина более двух километров – зимой по скользоте не каждый дойдет.

Мы довольны встречей, нас удовлетворили все ответы. Надеемся, что все будет решено.

«Вот какая у нас вода»: жители Кличева год страдают от дефицита питьевой воды

Геннадий Лавренков, помощник Президента – главный инспектор по Могилевской области:
Что, надо ждать, когда кто-то приедет из Администрации или из облисполкома? Надо просто идти к людям и вникать. И объяснят, и поймут, я в этом абсолютно убежден. Там, где можем – должны сделать, там, где не можем сделать – ну обождите, потерпите, что-то сделаем. Надо просто идти к людям работать, и все вопросы снимаются.

«Вот какая у нас вода»: жители Кличева год страдают от дефицита питьевой воды

Выездные приемы граждан – взаимополезная практика. Для жителей регионов – это хороший способ быстро решить тот или иной вопрос. А для власти – возможность, что называется, из первых уст узнать о проблемах, которые волнуют белорусов.
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Новости Беларуси. С целым букетом коммунальных проблем жители Кличева обратились 21 ноября к помощнику Президента – главному инспектору по Могилевской области...
 
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