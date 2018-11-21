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«Вот какая у нас вода»: жители Кличева год страдают от дефицита питьевой воды
Новости Беларуси. С целым букетом коммунальных проблем жители Кличева обратились 21 ноября к помощнику Президента – главному инспектору по Могилевской области Геннадию Лавренкову, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У жителей улицы Заречная целый ворох сложностей. Это и плохая дорога, по которой в непогоду ни пройти ни проехать, и проблемы с уличным освещением, и дома, которые давно не видели ни то что капитального, но и текущего ремонта. Но главная головная боль 150 местных жителей – это питьевая вода.
Галина Шевченок, жительница Кличева:
Раньше многие жители покупали бутилированную воду в магазине на этой же улице. Но год назад его закрыли, а взамен людям предложили услуги автолавки. Но это и небольшой ассортимент, и не совсем удобный режим работы. Помощник Президента по Могилевскому региону поручил местной власти все же найти компромисс и решить проблемы жителей в ближайшее время.
Зинаида Рулинская, жительница Кличева:
Мы довольны встречей, нас удовлетворили все ответы. Надеемся, что все будет решено.
Геннадий Лавренков, помощник Президента – главный инспектор по Могилевской области:
Выездные приемы граждан – взаимополезная практика. Для жителей регионов – это хороший способ быстро решить тот или иной вопрос. А для власти – возможность, что называется, из первых уст узнать о проблемах, которые волнуют белорусов.
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«Вот какая у нас вода»: жители Кличева год страдают от дефицита питьевой воды
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Новости Беларуси. С целым букетом коммунальных проблем жители Кличева обратились 21 ноября к помощнику Президента – главному инспектору по Могилевской области...
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