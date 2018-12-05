Бренды безвизового Гродно: агротреш против идентичности

Территориальный брендинг как наука в нашей стране пока не очень развит, это как знакомство с НЛО: вроде о нем все слышали, а вот что делать, когда с ним столкнешься, непонятно.





Но в связи с открытием безвизового режима в Гродно разговоры об имидже, городских брендах, которые могут привлечь туристов, звучат все чаще. При этом эта тема волнует не только представителей туризма, в какой-то мере - власти, но и творческих гродненцев - художников и представителей культуры. Так, в Центре городской жизни Гродно состоялась дискуссия о брендах города, в которой приняли участие художники Сергей Гриневич, Алесь Суров, редактор городского журнала Оксана Сивадедава, дизайнер Ирина Працко, историк Андрей Чернякевич и другие.





"Белорусский партизан" побывал на этой встрече и изучил вопрос.





Что такое бренд города





"Бренд состоит из двух больших частей. Одна из них - материальная, это здания, мероприятия, те лица, которые живут в этом городе. Вторая часть - нематериальное, это историческое наследие, ассоциации, которые вызывает город, и креативный контент ", - отметила во время разговора дизайнер Ирина Процко.









Ирина Процко





Городской бренд - это не только слоган, логотип, бренд-бук, фестивали и еда, которые ассоциируются с городом. Говорить о бренде оторвано от общей концепции города бессмысленно, поиски бренда должны стать частью единой большой программы социально-экономического развития региона, связанной с сохранением историко-культурного наследия, развитием сферы туризма и сервиса. Ведь заманив людей брендом, надо им здесь что-то стоящее показать. Сохранять старое - недостаточно. Надо думать, что с нашим наследием делать, как его почитать и какую роль оно должно играть в будущем города.



У качественного бренда города есть свой характер, атмосфера, особенность. Брендом города может стать то, что вызывает прочные чувства гордости и уважения у горожан. Например, памятники архитектуры, фестивали и культурные мероприятия.





Пожалуй, самым известным и знаковым фестивалем в Гродно является Фестиваль национальных культур. Однако сегодня он вызывает шквал критики.













Карнавал показухи и шашлыка

"Фестиваль национальных культур имеет большое значение для города, он составляет его туристическую привлекательность, которая входит в понятие бренда. Бренд - это обертка, упаковка, в которую мы должны завернуть наш город, чтобы наиболее эффективно продать его всему миру. Это обертка должна быть очень четкой, точной и изящной. Иметь продуманное профессиональное содержание. Поэтому, по моему мнению, формат Фестиваля надо менять. Теперь он выродился в карнавал одежды и шашлыка. Ничего знакового, целостного, нового на Фестивале в последние годы нет. Вместо этого в городском пространстве появились весьма спорные объекты.

Проблема Фестиваля в том, что если перенести его в другой город - ничего не изменится, то есть он просто не гродненский", - сказала Ирина Процко.

В плане организации Фестиваля можно почерпнуть опыт зарубежных стран. Например, к фестивалю создается координационный совет, проводится файндрайзинг, ищутся инвесторы, спонсоры - те, кто будет составлять бюджет, чтобы сделать все на высоком уровне. Приглашается сильный ивент-менеджер, вырабатывается сценарий, направление и месседж фестиваля, определяется бюджет и ответственный за каждый этап, а также то, что в результате останется городу после фестиваля.



"Сегодняшний Фестиваль национальных культур похож на Дожинки, это бутафорский карнавал, который требует ребрендинга. Надо приглашать в организаторы опытных людей с соответствующим образованием, имеющих опыт в организации подобных мероприятий. В этом году не было вообще национальной кухни, один шашлык и агротрешевая искусственная показуха", - отметил художник Сергей Гриневич.









Сергей Гриневич





В королевском городе устанавливаются нелепые объекты, которые портят атмосферу и пространство Гродно. Например, скульптура туриста, которого в народе назвали "гастарбайтером", трешевые мусорки в виде "джентльменов" и "леди" с собачками. Все это кроме как проявлением безвкусного китча назвать тяжело. Но если у гродненских властей все так плохо с чувством вкуса, может, сделать из Гродно город агротреша? А что, такого города нигде больше нет, и все будут приезжать посмотреть на заповедник безвкусицы. Однако захочется ли самим гродненцам в таком городе жить?





































Правда, есть мнение, что если такие трешевые объекты нравятся большинству горожан, значит, они имеют право на существование.





"Я понимаю, что люди искусства на многие вещи смотрят по-другому. Искусство вечно, но массы требуют иного, и эти потребности постоянно меняются. Я в основном работаю с массами, и их требования немного отличаются от видения людей искусства. В большинстве массы довольны Фестивалем национальных культур, этим карнавалом и шашлыком. Я проанализировала снимки из инстаграма, что больше всего лайкают и фотографируют гродненцы. Очень много снимков около инсталляции в форме сердца, которая стоит в парке. Хотя его некоторые и называют безвкусицей, но людям нравится.





И если сейчас из Гродно убрать Коложу, Фарный костел и Новый замок, то что есть Гродно, ради которого сюда можно приехать? Сложно ответить на этот вопрос, так как туристы в основном едут на старину. А молодежи в Гродно вообще делать нечего, для них нет объектов, которые бы их привлекали", - отметила редактор гродненского журнала Оксана Сиводедова.

Только должны ли мы следовать за массами? Или люди искусства должны воспитывать определенный вкус и культуру в горожан?

"Люди фотографируются даже перед воротами Бухенвальда - это не показатель. Городское пространство должны формировать художественный, дизайнеры, архитекторы, чтобы воспитывать вкус у массы. Например, попав в детстве в Друскининкай, я был очарован скульптурами, которые стоят на центральной аллее. Там было понимание, кто должен ставить эти скульптуры, формировать современное городское пространство. Литовские власти прислушивались к интеллектуалам, которые живут своим городом", - отметил художник Алесь Суров.





Алесь Суров, фото "Белорусский партизан"





В поисках символа Гродно





Важной составной частью имиджа и брендинга территории являются символы. Например, какой образ возникает в голове при упоминании Парижа, Чикаго или Лондона? А если спросить о Гродно?

Символы имеют графическую природу и воспринимаются как знак. Поэтому чаще всего символы ассоциируются с теми знаками, которые чаще всего встречаются в культуре: в СМИ, рекламе, календарях, туристических буклетах и т.д. Если погуглить и пройтись по сувенирным и книжным магазинам, можно заметить, что среди самых частых символов - это изображения Коложской церкви, Драмтеатра, герба Гродно (оленя святого Губерта), Фарного костела.

Некоторые фишки города можно было бы соорудить вокруг яркой, знаменитой личности. Это могут быть историческая и легендарные личности, писатели, участники освободительного движения, спортсмены, певцы и музыканты. Например, святой Губерт, Элиза Ожешко, Антоний Тизенгауз, Жан Жилибер, Стефан Баторий, Давид Гродненский, Князь Витовт.

Если ты хорошо знаешь город, его историю, идеи брендов рождаются сами. Например, можно проводить Фестиваль Патрика Гродненского, Фестиваль охотников в честь Святого Губерта. Но сегодня существуют проблемы с идентичностью Гродно.



"Это видно даже на примере сувенирных магнитиков. Часть из них по-русски, часть - по-белорусски, часть латиницей. На них нет ни одной гродненской фигуры. В контексте идентичности есть интересный магнитик с изображением красивого пейзажа Наполеона Орды и надписью вроде "Приезжайте в Гродно". Одна проблема. Эту акварель Наполеон Орда делал, когда был заточен в тюрьме, и на магнитике - изображение внутреннего дворика гродненской тюрьмы. Знаете ли вы еще один сувенир, где приглашают в город с помощью действующей тюрьмы?" - высказал свое мнение на дискуссии гродненский историк Андрей Чернякевич.



Рисунок Наполеона Орды

В идеале нужно выделить из "туристического рынка" Гродно конкретные продукты. При этом не нужно сосредотачиваться на том, чтобы придумывать что-то новое, потому что у города есть сильные исторические предпосылки. Главное - правильно выделить и подавать информацию о том, что отличает Гродно от других городов. Так создаются, например, городские легенды, которые активно могут использовать различные пабы, кафе, художественные галереи и площадки (пример Львова в этом смысле очень показателен).

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Путей донесения информации очень много - качественная медийная поддержка городских акций, пресс-туры для журналистов других регионов и стран, видеоролики на телевидении и в кинотеатрах и прочее. Если на все это нет никаких денег - существует интернет. И активные люди, которые готовы делать свой город и городское пространство лучше.

Но вернемся к белорусским реалиям. Когда мы говорим об имидже города, и что Гродно - королевский город, то это определенный вызов, попытка создать альтернативу. Но насколько власти позволят эту альтернативу?

"Не надо думать, что здесь нет никакой политики. Если Могилев - это немножко Россия, Гомель - немного Украина, то Гродно - это немножко Запад, поэтому здесь меньше разрешается. Вспомнить хотя бы запрет концерта Lady Pank возле Нового замка. Поэтому это наша попытка выйти из резервации, которая нам набрасывается, а творчество резервации не любит", - сказал Андрей Чернякевич.











То, что происходит сегодня с городом, хорошо иллюстрирует ситуация со старинным районом Нового света - эта аутентичная часть Гродно постепенно разрушается, и несмотря на многолетнюю борьбу местных историков и краеведов, спасти это район уже не удастся. В итоге мы получаем некий субпродукт, подмену нашей аутентичности. Но тем не менее, это тоже Гродно.

"Новый свет мог бы стать визитной карточкой города, однако он уничтожается и уже вряд ли возродится", - отметил историк.

В Гродно сами по себе создаются ироничные символы. Например, улица, где располагается недавно созданный туристический центр "Фестивальный", заканчивается рестораном "Провинция". Гродненские художники отмечают: есть ощущение, что город действительно скатывается в провинциальность. Очень изменился колорит города, он стал пестрым, розово-песочно-бежевым. Это очень некрасивое сочетание цветов. Повальная шпаклёвка старого города уничтожает его неповторимую атмосферу.





Гродно, улица Советская в центре города. Фото tio.by



