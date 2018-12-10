Юбилей аптечной сети

В этом году исполнилось 100 лет государственной аптечной службе Могилевщины. Мы решили встретиться с Галиной Худоба, заведующим Хотимской центральной районной аптекой №28 Могилёвского РУП «Фармация», чтобы узнать о истории Хотимской аптечной сети и перспективах ее развития.

«В начале века на территории, входящей в состав Могилевской области, функционировало 32 аптеки, в число которых входила и наша, находящаяся в местечке Хотимск. Все они принадлежали частным владельцам. Впервые упоминание об аптеке в Хотимске мы можем встретить в Памятной книжке Могилёвской губернии за 1890 год, с пометкой — владелец провизор Моисей Акимович Эфратов, — рассказывает Галина Николаевна. – 11 ноября 1918 года, был организован Губернский фармацевтический подотдел при Могилевском губернском отделе здравоохранения. Именно с этой даты и ведет отсчет история государственной аптечной сети.

После национализации аптек началось их количественное увеличение. К 1940 году количество аптек в Могилёвской области составило 47, аптечных пунктов – 27.

Во время войны Хотимская аптека была разрушена. Восстановление заняло не один год. Новая аптека начала действовать только в 1946 году, её штат насчитывал четыре человека: заведующий, ассистент, счетовод и санитарка. Первая книга приказов была заведена 15 января 1946 года. С того времени развитие аптечного дела не стояло на месте.

В 1990 году было построено новое двухэтажное кирпичное здание аптеки по улице Пролетарской. В 2009 году в центральной районной аптеке №28 выполнен капитальный ремонт с модернизацией. Проведена работа по обустройству сельских аптека.

В настоящее время аптечная сеть района представлена: центральной районной аптекой №28, аптекой №177 и аптекой №178 в г.п. Хотимск, 2-мя сельскими аптеками и 6 фельдшерско-акушерскими пунктами, АВОП в а/г Ельня.

На протяжении всех лет руководство аптеки уделяло большое внимание улучшению материально-технической базы сети: с 2012 года в аптеках внедрена компьютерная программа «Белорусская аптека», а в 2018 – электронные рецепты. В перспективе хотелось бы иметь в аптеке электронную очередь, что позволит регулировать поток посетителей, обеспечивать конфиденциальные условия обслуживания пациентов и значительно уменьшит дискомфорт во время ожидания».

Также заведующий ЦРА обратила внимание на то, что рабочий коллектив сейчас прекрасно подготовлен. Молодые специалисты после обучения имеют хорошую базу теоретических навыков, а опытные работники: Валентина Пунченко, Нина Зайцева, Татьяна Старостенко, которые неоднократно награждались Грамотами и Благодарностями, в свою очередь, делятся с новичками своими знаниями, отработанными на практике не одно десятилетие.

— Не забываем мы и ветеранов труда отрасли. Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить Татьяну Зенькову, Надежду Коваленко, Людмилу Кокотову, Татьяну Коваленко, Анну Шайкову, Татьяну Суходолову, Светлану Ковзикову за неоценимый вклад в развитие аптечного дела, — продолжает Г.Н. Худоба. — Умение поддержать больного морально и духовно, не оставлять без внимания его запросы, забота о каждом человеке, обратившимся за помощью в аптеку – в этом состоит высокая миссия современного фармацевта. С этим высказыванием полностью солидарны и сотрудники нашей аптеки. Весь коллектив стремится быть не только профессионалами своего дела, но и внимательными собеседниками, к которым любой человек может, не боясь, обратиться за помощью».

После разговора с Галиной Николаевной не осталось ни капли сомнения в профессионализме, открытости работников нашей аптечной сети, которые всегда придут на помощь и не останутся безучастными к вашей проблеме. От себя же остаётся только пожелать успехов в их деле и процветания.

Дарья Корнева.

Фото из архива аптеки