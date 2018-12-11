Железная дорога: предупреждение травматизма, штрафы за нарушения

В последнее время на железной дороге особую остроту приобрели проблемы травматизма и безопасности движения поездов. В этих целях в текущем году сотрудниками милиции совместно со стрелками ВОХР, членами общественных формирований регулярно проводят профилактические мероприятия – рейды, отработки перегонов и территорий станций в местах массового прохода граждан по железнодорожным путям в неустановленных местах.
Основными видами нарушений на железнодорожном транспорте являются:
Забрасывание камнями окон проходящих поездов. Если камень пробил стекло насквозь и угодил в вагон, где находились люди, то хулигана, ожидает наказание по ст. 339 ч.1 УК в виде общественных работ или штрафа, а также исправительные работы или ограничение свободы сроком до двух лет, арест, либо лишение свободы на срок до трех лет.
Переход железнодорожных путей в неустановленном месте влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 2 БВ (ст. 18.3 ч.5 КоАП РБ)
Наложение посторонних предметов (камней, палок, металлических предметов), которые могут вызвать нарушение движения поездов влечет наложение штрафа в размере от 2 до 10 БВ (ст. 18.3 ч.1 КоАП РБ). Если же из-за этой хулиганской выходки произошло крушение поезда, то наказание назначается по статье 309 УК (в зависимости от последствий) в виде штрафа, ареста, ограничения либо лишения свободы на срок до трех лет.
Распитие в вагоне спиртных напитков. Если к ответственности за распитие спиртных напитков в общественном месте нарушитель привлекается впервые, то предусмотрен штраф в размере до 8 БВ (ч.1 ст. 17.3 КоАП РБ), если повторно в течении года – предусмотрен штраф в размере от 2 до 15 БВ или административный арест на срок до 15 суток (ч.3 ст. 17.3 КоАП РБ).
Самовольная без надобности остановка поезда путем срыва стоп крана, либо другим путем влечет наложение штрафа в размере от 0,6 до 3 БВ (ст. 18.4 ч.1 КоАП РБ). Если же при экстренном торможении поезда кто-нибудь из пассажиров пострадал или получил менее тяжкие телесные повреждения, то по статье 312 УК (в зависимости от последствий) назначается наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, ареста или лишения свободы на срок до семи лет.
Если вам надоело стоять на железнодорожном переезде, на запрещающем сигнале светофора, и вы со злости разбили переездную сигнализацию – грозит штраф от 20 до 50 БВ за повреждение железнодорожных путей, путевых объектов, сооружений и устройств сигнализации и связи (ст. 18.3 ч.2 КоАП РБ). В том случае, если произошло умышленное повреждение средств железнодорожного транспорта и это повлекло тяжелые последствия, приведшие, например, к крушению поезда, отвечать придется по ст. 309 УК РБ (до 10 лет лишения свободы)
Категорически запрещается на объектах железнодорожного транспорта:
Ходить по железнодорожным путям.
Переходить и перебегать через железнодорожные пути перед близко идущим поездом, если расстояние до него менее400 метров.
Переходить через путь сразу же после прохода поезда одного направления, не убедившись в отсутствии следования поезда встречного направления.
Переходить железнодорожные переезды при закрытом шлагбауме или красном сигнала светофора переездной сигнализации.
На станциях и перегонах подлезать под вагоны и перелезать через автосцепки для прохода через путь.
Проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5-ти метров от крайнего рельса.
Дмитрий Левкович,
начальник Гомельского ОВД на транспорте.
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