Железная дорога: предупреждение травматизма, штрафы за нарушения

В последнее время на железной дороге особую остроту приобрели проблемы травматизма и безопасности движения поездов. В этих целях в текущем году сотрудниками милиции совместно со стрелками ВОХР, членами общественных формирований регулярно проводят профилактические мероприятия – рейды, отработки перегонов и территорий станций в местах массового прохода граждан по железнодорожным путям в неустановленных местах.

Основными видами нарушений на железнодорожном транспорте являются:

Забрасывание камнями окон проходящих поездов. Если камень пробил стекло насквозь и угодил в вагон, где находились люди, то хулигана, ожидает наказание по ст. 339 ч.1 УК в виде общественных работ или штрафа, а также исправительные работы или ограничение свободы сроком до двух лет, арест, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Переход железнодорожных путей в неустановленном месте влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 2 БВ (ст. 18.3 ч.5 КоАП РБ)

Наложение посторонних предметов (камней, палок, металлических предметов), которые могут вызвать нарушение движения поездов влечет наложение штрафа в размере от 2 до 10 БВ (ст. 18.3 ч.1 КоАП РБ). Если же из-за этой хулиганской выходки произошло крушение поезда, то наказание назначается по статье 309 УК (в зависимости от последствий) в виде штрафа, ареста, ограничения либо лишения свободы на срок до трех лет.

Распитие в вагоне спиртных напитков. Если к ответственности за распитие спиртных напитков в общественном месте нарушитель привлекается впервые, то предусмотрен штраф в размере до 8 БВ (ч.1 ст. 17.3 КоАП РБ), если повторно в течении года – предусмотрен штраф в размере от 2 до 15 БВ или административный арест на срок до 15 суток (ч.3 ст. 17.3 КоАП РБ).

Самовольная без надобности остановка поезда путем срыва стоп крана, либо другим путем влечет наложение штрафа в размере от 0,6 до 3 БВ (ст. 18.4 ч.1 КоАП РБ). Если же при экстренном торможении поезда кто-нибудь из пассажиров пострадал или получил менее тяжкие телесные повреждения, то по статье 312 УК (в зависимости от последствий) назначается наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, ареста или лишения свободы на срок до семи лет.