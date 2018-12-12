На заседании в Бресте сформировали бюджет Союзного государства на будущий год

Бюджет Союзного государства России и Беларуси на будущий год сформирован. Об этом стало известно на заседании в Бресте, сообщает «МИР 24».

Расходная часть не уменьшится и составит порядка пяти миллиардов российских рублей.

«В конечном итоге мы планируем выйти на трек постепенного увеличения объема союзного бюджета, расширения направлений, по которым будут финансироваться расходы из этого бюджета. Например, требует усиления программа сотрудничества в научной сфере. Нужно развивать промышленную кооперацию», – сказал министр финансов Беларуси Максим Ермолович.

Участие в заседании принимают белорусский премьер-министр Сергей Румас и глава российского правительства Дмитрий Медведев. Ожидается, что они подпишут соглашение о взаимном признании виз между двумя государствами.