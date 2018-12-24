Белорусский боксёр Сергей Новиков победил бразильца Гилберто Домингеса

Новости Беларуси. Белорусский боксер Сергей Новиков победил бразильца Гилберто Домингеса в престижном поединке по версии Всемирного боксерского совета, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Поединок проходил в весовой категории до 90 килограммов. В первом раунде белорус одержал победу техническим нокаутом. Для Новикова это вторая победа на профессиональном ринге.