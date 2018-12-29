Эйсмонт рассказала, как часто Лукашенко садится за руль автомобиля

"Александр Григорьевич на самом деле отличный водитель и очень любит водить транспорт, - отметила Наталья Эйсмонт. - Вы даже не представляете, что Президент за рулем постоянно, как минимум несколько раз в неделю".





По ее словам, на спортивные тренировки, которые глава государства посещает два-три раза в неделю, Президент ездит всегда сам. Александр Лукашенко часто садится за руль и за городом. "Конечно, по родным местам любит ездить: Витебская, Могилевская область - те места, которые он прекрасно знает. Но и в других областях тоже - это же прекрасный способ проверить, проинспектировать качество дорог", - добавила пресс-секретарь.





Как сообщалось, в октябре на малой родине у Александра Лукашенко побывал Президент России Владимир Путин. Главы государства передвигались по агрогородку Александрия на модернизированном автомобиле ГАЗ-69 1960-х годов выпуска. Причем обошлись они без помощи водителя - глава белорусского государства лично сел за руль. Ведущие передачи заметили, что Александр Лукашенко любит лично проводить тест-драйвы. Например, он сам испытывал белорусский суперкомбайн, проезжал на автобусе по новому мосту через Припять. "Кому как не себе можно в этом плане доверять. И если ты что-то попробовал лично, то, значит, понял, как это работает", - пояснила Наталья Эйсмонт.





В прошлом году Александр Лукашенко протестировал электромобиль Tesla. Главе государства понравился электрокар, и он поручил белорусским разработчикам использовать его в качестве примера при создании своего образца. "Знаю точно, что президент еще не тестировал, но очень-очень хотел бы, это электромобиль нашего, отечественного производства", - отметила пресс-секретарь.





Понятно, что сегодня, в день переговоров в Кремле, информация о том, какой Лукашенко водитель не самая актуальная для широкой общественности, и от пресс-секретаря ждут пояснений по поводу новых союзных инициатив, но программа записывалась заранее.