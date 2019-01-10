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Куда обращаться, чтобы убрали сосульки с крыши?

11.01.2019 21:43 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Сейчас в борьбе с наледью в Минске задействованы 14 автовышек и более 200 человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Куда обращаться, чтобы убрали сосульки с крыши?

Это как работники коммунальных служб, так и промышленные альпинисты. В целях безопасности самих же сотрудников работы ведутся лишь в светлое время суток. В первую очередь внимание уделяется тротуарам, прилегающим к фасадам домов, а также выходам из подъездов. В местах, где наледь еще не успели убрать, устанавливают ограждения сигнальной лентой.

Куда обращаться, чтобы убрали сосульки с крыши?

Тимофей Кремез, заместитель генерального директора по эксплуатации жилфонда и производственным вопросам ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
За сегодняшний день мы очистили более 55-ти кровель, а вообще за период этой недели на крышах свыше 1040 домов были произведены очистки. Но сосульку, если собьешь, она все ровно образуется снова. Возможно, что, после сделанных работ, в период предстоящей оттепели, данные сосульки будут снова появляться, но мы будем продолжать эту работу еженедельно.

Куда обращаться, чтобы убрали сосульки с крыши?

В предотвращении травматизма от падающих с крыш сосулек активно принимает участие и население. Своевременная информация о наледи на кровле значительно ускоряет процесс ее очистки. Оставить заявку можно через контакт-центр службы 115.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Сейчас в борьбе с наледью в Минске задействованы 14 автовышек и более 200 человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 
 
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