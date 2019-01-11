Праздничное мероприятие «Рождественские встречи» прошло 9 января в сельском доме культуры дер. Ковердяки

В самом начале мероприятия участники погрузились в историю и вспомнили традиции «Зимних Святок», которые включают в себя Рождество, Новый год и Крещение.



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Обряд «колядования» с веселыми песнями, традиционной козой и добрыми пожеланиями в адрес всех гостей продемонстрировал ансамбль народной песни «Мельница» (г.Брест) под руководством Полюхович Екатерины.



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Продолжила программу «Музыкальная завалинка»: гости поучаствовали в веселых викторинах, пели любимые песни вместе с хором «Ветеран», угощались ароматным чаем и сладостями.



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Музыкальные поздравления от солистов Антусевич Елены и Гришина Михаила и танцевальная программа для людей «золотого возраста» стали завершением праздника.



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Подобные мероприятия - отличный повод для встреч и проведения активного досуга для пожилых людей, проживающих в сельской местности.



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Организаторами мероприятия выступили СДК д.Ковердяки, ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Брестского района», БОО ОО «Белорусский фонд милосердия и здоровья» в рамках проекта «Организация качественного ухода и активного досуга для пожилых людей военного поколения».



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Проект осуществляется в рамках программы «Место встречи: диалог» германского федерального фонда «Память, ответственность, будущее».