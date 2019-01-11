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МИД: среди пострадавших при взрыве в Париже белорусов нет

12.01.2019 21:23 — Разное | СТВ  
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Новости Франции. Количество пострадавших при взрыве в Париже приближается к 50, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Три человека скончались. Среди них двое пожарных и одна женщина – гражданка Испании.

МИД: среди пострадавших при взрыве в Париже белорусов нет

По сообщениям МИД, белорусов среди пострадавших нет. Наши дипломаты во Франции продолжают держать связь с правоохранителями.

«Я услышал взрыв». Очевидец о взрыве и пожаре в центре Парижа

На месте происшествия продолжают работать спасатели, пожарные и полиция. Ведется разбор завалов. Под обломками здания могут оставаться люди.

МИД: среди пострадавших при взрыве в Париже белорусов нет

Добавим, ЧП произошло в день очередных протестов «желтых жилетов». 12 января французы, недовольные ростом налогов и цен на бензин, снова вышли на улицы.
 
 
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Новости Франции. Количество пострадавших при взрыве в Париже приближается к 50, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Три человека скончались. Среди них двое...
 
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