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«Открытый разговор». Дорожники-убийцы или Как снегоуборщики подставляют зад

15.01.2019 — Разное | Слуцк Город  
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В рамках рубрики «Открытый разговор» Владислав Слуцкий делится своими наблюдениями, мыслями и эмоциями на тему обслуживание трасс и поведения дорожников.

Состояние дорог, неразумное поведение водителей и руководителей ответственных ведомств - темы, о которых не хочется молчать.

Две поездки по Р23 в Минск и обратно  и две аварийные ситуации, созданные дорожниками. Вчера по направлению в Минск в Узденском районе передо мной без указателей поворотов в левую полосу перестроился грузовик-«нож», я в тормоз, как итог — на заснеженной дороге смог снизить скорость буквально в полуметре от него (есть свидетели). Уводить машину в сторону боялся, чтобы не выбросило в кювет.

Сегодня на 91-м км возле Ленек на изгибе дороги такой же «нож» в направлении Слуцка тупо остановился в левой полосе, но благодаря своим габаритам занял и часть правой полосы. Все водители вроде сориентировались, снизили скорость и объехали его по обочине.

Господа дорожники, от такой безалаберности я до сих пор в шоке. Благодаря вам созрел наконец купить регистратор, буду отправлять в УГАИ и Минтранс все ваши выходки. Думаю, новый министр уделит этому должное внимание.

Состояние покрытия на платной автодороге республиканского значения при этом отвратительное. С шести часов утра в понедельник водители в группе «Без тормозов в Слуцке» в Viber сообщали о неочищенной трассе, в результате чего произошло несколько мелких ДТП и съездов в кювет. 

Сегодня рано утром девушка на пассажирском сиденье ехала в Минск по заснеженной дороге и опасалась за свою жизнь.

Наконец, сегодня днём дорога из Минска в Слуцк была тяжёлой. Местами гололедица, снежная каша, перемёты, левая полоса почти везде в снегу, а где-то почищена только обочина. Опережение большегруза при таких условиях превращается в квест на выживание. И вот совсем недавно на трассе произошло очередное ДТП...

Потом для отчёта кто-то напишет «не учёл состояние покрытия, выбрал неправильную скорость движения», кто-то похоронит близкого человека, и жизнь будет продолжаться так, словно ничего не произошло. А ведь произошло. И постоянно происходит. 

Банально даже, возьмём для примера новую развязку на 109 км Р23. Не знаю, кто её проектировал, но получилась двухуровневая развилка с достаточно крутыми подъёмами, узкими съездами и ограниченными геометрическими параметрами. Когда её открыли летом, я подумал: «Ок, люди разберутся, но зимой её будет заметать, поэтому нужно постоянно чистить и посыпать смесью, иначе у грузовиков и неопытных водителей легковушек здесь постоянно будут проблемы». Теперь по утрам там приходится пробиваться через толщу снега.

Или взять участок на Р23 между Будой Гресской и Шищицами, где стоят бетонные разделители встречных потоков. С подветренной стороны к ним налипает снег, который «съедает» часть ширины левой полосы  образуются горы снега прямо на скоростной трассе. Неужели этого никто не видит? Неужели, чтобы что-то изменилось, должны гибнуть люди? Или мы не умеем анализировать и делать выводы, а на каждую отдельную частность нужна новая жертва?

«Открытый разговор». Дорожники-убийцы или Как снегоуборщики подставляют зад

Если мы хотим называться европейской транзитной страной, говорим о социальном государстве, заботе о гражданах, наконец о безвизовом режиме и гостеприимстве, не пора ли пересмотреть нормы обслуживания дорог? Не настало ли время жёстко и принципиально привлекать к ответственности дорожников? Так, чтобы система работала для людей, а не для хорошей статистики и прикрытия дыр. 

Не согласны или есть что добавить? Пишите в комментариях!


Slutsk-Gorod.by

 
Теги: Минск
 
 
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В рамках рубрики «Открытый разговор» Владислав Слуцкий делится своими наблюдениями, мыслями и эмоциями на тему обслуживание трасс и поведения дорожников.
 
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