Власти придумали, как поднять зарплаты в сельском хозяйстве

Это предусмотрено тарифным соглашением на 2019−2021 годы, которое подписали Минсельхозпрод, Белорусский профсоюз работников АПК и Республиканский агропромышленный союз «БелАПС».





По словам Леонида Зайца, министра сельского хозяйства и продовольствия, в документе «прописаны пункты, которые смогут обеспечить трудовые, социальные права и интересы работников сферы АПК, упорядочат их рабочий день и отдых, что позволит им чувствовать себя более уверенно и защищённо».

Подписанное соглашение ещё не обнародовали, но в федерации профсоюзов сообщают, что новой нормой, например, стала надбавка к заработной плате.





— Теперь водитель 1-го класса сможет дополнительно получать 25% от размера заработной платы, а водитель 2-го класса — 10%. Такие же надбавки предусмотрены для механизаторов, мастеров-животноводов, а также других рабочих и специалистов агропромышленного комплекса, — отметил Леонид Заяц.









Кроме того, в документе прописаны нормы трудового отпуска (для совершеннолетних тружеников он должен быть не менее 24 дней) и трудовой недели (не более 40 часов)





Напомним, ранее Александр Лукашенко потребовал, чтобы средние зарплаты в сельском хозяйстве «через пару лет» приблизили к 1000 рублей. При этом в 2019 году, по его словам, средняя зарплата в отрасли должна составить 800 рублей.





пишет TUT.BY. В ноябре средняя зарплата в сельском хозяйстве составляла 672 рубля. Ниже средние заработки в ноябре были только у соцработников,TUT.BY.



