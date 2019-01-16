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Власти придумали, как поднять зарплаты в сельском хозяйстве

17.01.2019 14:05 — Разное | Партизан  
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Работники сельского хозяйства, которые сейчас находятся в низах по размеру средней зарплаты, могут рассчитывать на прибавку.

Власти придумали, как поднять зарплаты в сельском хозяйстве
Художник Жюльен Дюпре
Это предусмотрено тарифным соглашением на 2019−2021 годы, которое подписали Минсельхозпрод, Белорусский профсоюз работников АПК и Республиканский агропромышленный союз «БелАПС».

По словам Леонида Зайца, министра сельского хозяйства и продовольствия, в документе «прописаны пункты, которые смогут обеспечить трудовые, социальные права и интересы работников сферы АПК, упорядочат их рабочий день и отдых, что позволит им чувствовать себя более уверенно и защищённо».
Подписанное соглашение ещё не обнародовали, но в федерации профсоюзов сообщают, что новой нормой, например, стала надбавка к заработной плате.

— Теперь водитель 1-го класса сможет дополнительно получать 25% от размера заработной платы, а водитель 2-го класса — 10%. Такие же надбавки предусмотрены для механизаторов, мастеров-животноводов, а также других рабочих и специалистов агропромышленного комплекса, — отметил Леонид Заяц.


Кроме того, в документе прописаны нормы трудового отпуска (для совершеннолетних тружеников он должен быть не менее 24 дней) и трудовой недели (не более 40 часов)

Напомним, ранее Александр Лукашенко потребовал, чтобы средние зарплаты в сельском хозяйстве «через пару лет» приблизили к 1000 рублей. При этом в 2019 году, по его словам, средняя зарплата в отрасли должна составить 800 рублей.

В ноябре средняя зарплата в сельском хозяйстве составляла 672 рубля. Ниже средние заработки в ноябре были только у соцработников, пишет TUT.BY.


 
 
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Работники сельского хозяйства, которые сейчас находятся в низах по размеру средней зарплаты, могут рассчитывать на прибавку.
 
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