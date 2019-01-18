«Наилучшие условия для того, чтобы повышать свой уровень тенниса»: в Минске стартовал Royal Cup Open-2019

Новости Беларуси. Стартовал новый сезон у теннисистов-любителей. Турнир Royal Cup Open в 2019 году начинается с самого популярного формата: мужского одиночного разряда категории Challenger, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Желающих поучаствовать как всегда много: в квалификации соревновались более 20 спортсменов. 19 января стартовала основная сетка турнира, где за победу сразятся 16 теннисистов. Параллельно идет и парный микст: здесь система пока не такая сложная и квалификации нет. Однако интерес растет. Уже в начале года соревноваться на корт выйдут 14 пар.





Анжелика Шумская, участница турнира:

Сыграли хорошо, игра была легкая. Все отлично.

У меня как-то с задней линии больше получается подача, а у моего напарника – у сетки очень классно получается. Получилась такая пара.





Игорь Кызыма, участник турнира:

Игра нетрудная, но все же напрягались. Ну, как кто.

Один раз судьба свела, и посмотрели, что получается.





Денис Садовский, организатор турнира:

Это первый турнир. Действительно, всегда первый – это новые эмоции. У нас это было связано с тем, что у нас турнир проходит на новой базе в центре Максима Мирного. Нам приятно, что мы можем предоставить участникам турнира наилучшие условия для теннисистов-любителей для того, чтобы находить новые знакомства и повышать свой уровень тенниса.





Сражаться за звание лучших спортсмены будут в этот уикенд и почти всю следующую неделю. Финалы и у одиночников, и у пар запланированы на субботу, 26 января.