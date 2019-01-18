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«Наилучшие условия для того, чтобы повышать свой уровень тенниса»: в Минске стартовал Royal Cup Open-2019
Новости Беларуси. Стартовал новый сезон у теннисистов-любителей. Турнир Royal Cup Open в 2019 году начинается с самого популярного формата: мужского одиночного разряда категории Challenger, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Желающих поучаствовать как всегда много: в квалификации соревновались более 20 спортсменов. 19 января стартовала основная сетка турнира, где за победу сразятся 16 теннисистов. Параллельно идет и парный микст: здесь система пока не такая сложная и квалификации нет. Однако интерес растет. Уже в начале года соревноваться на корт выйдут 14 пар.
Анжелика Шумская, участница турнира:
У меня как-то с задней линии больше получается подача, а у моего напарника – у сетки очень классно получается. Получилась такая пара.
Игорь Кызыма, участник турнира:
Один раз судьба свела, и посмотрели, что получается.
Денис Садовский, организатор турнира:
Сражаться за звание лучших спортсмены будут в этот уикенд и почти всю следующую неделю. Финалы и у одиночников, и у пар запланированы на субботу, 26 января.
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«Наилучшие условия для того, чтобы повышать свой уровень тенниса»: в Минске стартовал Royal Cup Open-2019
Новости Беларуси. Стартовал новый сезон у теннисистов-любителей. Турнир Royal Cup Open в 2019 году начинается с самого популярного формата: мужского одиночного разряда...
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