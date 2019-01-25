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Со скоростью 20 км/час. Гонки на собачьих упряжках и лыжах прошли в Логойском районе
Новости Беларуси. С ветерком на лыжах или на упряжке. В Логойском районе прошли соревнования любителей ездового спорта «Северные псы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Помериться силами и лапами на фестиваль приехали участники не только из Беларуси, но и России, Украины, Литвы и Латвии. На старт со своими четвероногими питомцами вышли как любители, так и профессиональные спортсмены.
У хаски Сири сегодня не только первый забег в подобных зимних состязаниях, но ещё и день рождения. И на месте четвероногую участницу не удержать. Ещё до старта готова показать свои способности. Дистанция этой команды – три километра. Сегодня же проявлять талан будет не только Сири, но и её хозяин – Павел. На лыжах всего несколько недель.
Виктория Ходосок, СТВ:
Сергей Собов, главный судья фестиваля любителей ездового спорта «Северные псы»:
Большим составом приехала на состязания команда из Украины. С 22 подтянутыми красавцами-питомцами: хаски и якутскими лайками – самыми популярными ездовыми собаками.
Кстати, породу хаски когда-то вывели специально для ездовых целей. Позже это переросло в популярный спорт. Павел с тремя непоседами участвует в забеге на самую длинную дистанцию – 6 километров.И именно с упряжкой. Говорит, так легче, чем на лыжах. Особо готовиться ему не пришлось. Потому как ездовой спорт и так каждую неделю.
Павел Клименко, участник фестиваля любителей ездового спорта «Северные псы» (Украина):
Это единственные соревнования для любителей ездового спорта у нас в стране. И проходят уже в четвёртый раз. С каждым годом – участников становится только больше. И не только потому что здесь хорошая возможность показать лучшие результата, а ещё и ещё активно и с пользой провести время.
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Новости Беларуси. С ветерком на лыжах или на упряжке. В Логойском районе прошли соревнования любителей ездового спорта «Северные псы», сообщили в программе...
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