Прекращено строительство дома на месте найденных в Бресте останков жертв войны

Комиссией по инвестиционной деятельности Брестского облисполкома отказано ООО «Прибужский квартал» в заключении дополнительного соглашения к инвестиционному договору по реализации проекта «Строительство многоквартирного жилого дома с многофункциональным комплексом в квартале, ограниченном ул. Советская, ул. Дзержинского, ул. Куйбышева и пр-т Машерова».



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Инвестору будет направлено уведомление о расторжении инвестиционного договора.

Обществом с ограниченной ответственностью «Прибужский квартал» планировалось строительство многоквартирного жилого дома с многофункциональным комплексом в центральной части г. Бреста и осуществлялась продажа жилищных облигаций.



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Как уже сообщала Zarya.by, в январе на строительной площадке на углу улицы Куйбышева и проспекта Машерова при отрывке котлована были найдены человеческие останки приблизительно 80 человек . Но их может быть гораздо больше.

Данное захоронение относится к периоду Второй мировой войны. На этом участке в период нацистской оккупации располагался квартал, относящийся к территории Брестского гетто. В послевоенное время здесь уже не единожды в ходе строительных работ находили массовые захоронения.