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В Гомеле открылась ярмарка вакансий: какие специалисты нужны предприятиям и какую работу ищут соискатели

04.02.2019 19:49 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Медики, строители, специалисты-станочники – одному из крупнейших промышленных центров страны нужны квалифицированные кадры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Гомеле остаются открытыми более 3 тысяч вакансий.

В Гомеле открылась ярмарка вакансий: какие специалисты нужны предприятиям и какую работу ищут соискатели

Какие должности и оклады предлагают и как оказаться востребованным на рынке труда – узнавал корреспондент Александр Добриян.

В коридоре городской службы занятости многолюдно. В Гомеле первая в 2019 году ярмарка вакансий. 90 % соискателей – представители сильного пола. 

В Гомеле открылась ярмарка вакансий: какие специалисты нужны предприятиям и какую работу ищут соискатели

В Гомеле открылась ярмарка вакансий: какие специалисты нужны предприятиям и какую работу ищут соискатели

Виталий Леоненко, начальник отдела кадров машиностроительного предприятия:
Вакансии у нас рабочие, в основном: станочники, токари, операторы, фрезеровщики. Рост производства, увеличение заказов. Поэтому люди нам требуются.

В Гомеле открылась ярмарка вакансий: какие специалисты нужны предприятиям и какую работу ищут соискатели

Галина Самсонова, начальник отдела управления по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома:

Мы сегодня и обучаем по рабочим профессиям, и формируем группы на обучение из числа безработных граждан на рабочие профессии. Многие предприятия обучают прямо на рабочем месте.

Перед необходимостью сменить работу несколько месяцев назад оказался и Андрей Калашников. Бывший строитель сегодня за рулем троллейбуса. Переобучение заняло четыре месяца. Зато первая зарплата приятно порадовала.

В Гомеле открылась ярмарка вакансий: какие специалисты нужны предприятиям и какую работу ищут соискатели

В Гомеле открылась ярмарка вакансий: какие специалисты нужны предприятиям и какую работу ищут соискатели

Андрей Калашников, водитель троллейбуса:
Нужна была стабильность, чтобы дома постоянно находился. А с предыдущей работой так не получалось. Пошел переучиваться.

В этой аудитории два десятка будущих предпринимателей. Бизнес-партнер каждого из них – государство. Бесплатный курс по основам предпринимательской деятельности позволит разобраться в тонкостях законодательства и составить четкий бизнес-план. Стартовый капитал тоже из бюджета – безвозмездная субсидия на то, чтобы начать собственное дело составляет 2300 рублей.

В Гомеле открылась ярмарка вакансий: какие специалисты нужны предприятиям и какую работу ищут соискатели

Александр Добриян, СТВ:
Время от времени возвращаться за ученическую парту – тренд XXI века. Ученые уверяют, что прожить, отучившись лишь раз, теперь не удастся. В течение жизни современный человек будет вынужден сменить 4-5 профессий. Так что залог успеха – это готовность к переменам и умение учиться.

В Гомеле открылась ярмарка вакансий: какие специалисты нужны предприятиям и какую работу ищут соискатели

В Гомеле открылась ярмарка вакансий: какие специалисты нужны предприятиям и какую работу ищут соискатели

Приняла решение не возвращаться к прежней работе дипломированный бухгалтер Татьяна Богданова. Ее выбор – собственный бизнес. В родном Петрикове планирует открыть первый интернет-магазин с доставкой живых цветов и эксклюзивных подарков. 

В Гомеле открылась ярмарка вакансий: какие специалисты нужны предприятиям и какую работу ищут соискатели

Татьяна Богданова, житель Петрикова:
В нашем городе скоро откроется горно-обогатительный комбинат, и численность население вырастет где-то в три раза. И спрос на любую продукцию очень растет.

К 2030 году станут бесполезными, например, квалификации бухгалтера, переводчика, нотариуса, швеи и даже официанта. Так что, выбирая новую специальность, не помешает оглянуться на сегодняшние потребности рынка.
 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Медики, строители, специалисты-станочники – одному из крупнейших промышленных центров страны нужны квалифицированные кадры, сообщили в...
 
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