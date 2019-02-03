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В Гомеле открылась ярмарка вакансий: какие специалисты нужны предприятиям и какую работу ищут соискатели
Новости Беларуси. Медики, строители, специалисты-станочники – одному из крупнейших промышленных центров страны нужны квалифицированные кадры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Гомеле остаются открытыми более 3 тысяч вакансий.
Какие должности и оклады предлагают и как оказаться востребованным на рынке труда – узнавал корреспондент Александр Добриян.
В коридоре городской службы занятости многолюдно. В Гомеле первая в 2019 году ярмарка вакансий. 90 % соискателей – представители сильного пола.
Виталий Леоненко, начальник отдела кадров машиностроительного предприятия:
Галина Самсонова, начальник отдела управления по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома:
Мы сегодня и обучаем по рабочим профессиям, и формируем группы на обучение из числа безработных граждан на рабочие профессии. Многие предприятия обучают прямо на рабочем месте.
Перед необходимостью сменить работу несколько месяцев назад оказался и Андрей Калашников. Бывший строитель сегодня за рулем троллейбуса. Переобучение заняло четыре месяца. Зато первая зарплата приятно порадовала.
Андрей Калашников, водитель троллейбуса:
В этой аудитории два десятка будущих предпринимателей. Бизнес-партнер каждого из них – государство. Бесплатный курс по основам предпринимательской деятельности позволит разобраться в тонкостях законодательства и составить четкий бизнес-план. Стартовый капитал тоже из бюджета – безвозмездная субсидия на то, чтобы начать собственное дело составляет 2300 рублей.
Александр Добриян, СТВ:
Приняла решение не возвращаться к прежней работе дипломированный бухгалтер Татьяна Богданова. Ее выбор – собственный бизнес. В родном Петрикове планирует открыть первый интернет-магазин с доставкой живых цветов и эксклюзивных подарков.
Татьяна Богданова, житель Петрикова:
К 2030 году станут бесполезными, например, квалификации бухгалтера, переводчика, нотариуса, швеи и даже официанта. Так что, выбирая новую специальность, не помешает оглянуться на сегодняшние потребности рынка.
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В Гомеле открылась ярмарка вакансий: какие специалисты нужны предприятиям и какую работу ищут соискатели
Новости Беларуси. Медики, строители, специалисты-станочники – одному из крупнейших промышленных центров страны нужны квалифицированные кадры, сообщили в...
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