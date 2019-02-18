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В Беларуси могут сделать бесплатной одну попытку ЭКО
19.02.2019 22:05 — Разное | Аргументы и факты
Костевич обратила внимание: пришло малочисленное поколение 1990-х. Это стало причиной того, что в стране сокращается потенциал женщин детородного возраста.
«Как министерство мы за (возможность предоставления семьям одной бесплатной попытки проведения ЭКО. – Прим.). Это позволит получить дополнительно от 1,5 тыс. до 2 тыс. детей - хороших, здоровых детей, граждан Республики Беларусь», - слова министра приводит
На все виды госпособий семьям, воспитывающим детей, в прошлом году было израсходовано почти 2,2 миллиарда рублей, или 1,8% ВВП. В целом на поддержку семьи тратится около 5% ВВП.
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Об этом рассказала министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.
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