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Откровенно и эффективно. Подробности «Большого разговора с Президентом»
Новости Беларуси. Журналисты и эксперты, белорусские и зарубежные. Больше двух сотен человек. Не пресс-конференция, не интервью – диалог, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это важно. Диалог честный и открытый. Впрочем, как всегда на мероприятиях с участием главы государства.
«Большой разговор с Президентом» – формат своего времени. Впервые так собрались два года назад, беседа тогда длилась более семи часов. Стоит ли говорить, что темы поднимались самые разные – от политики и экономики до национальной идеи и белорусской мечты. В 2018 году в формате большой беседы глава государства общался с нами, белорусскими журналистам. А еще давал пресс-конференцию российским СМИ.
И вот 2019-й. Мы вновь собрались вместе. Чтобы сказать и услышать. О том, что волнует. Каждый мог задать вопрос Президенту. И ответ не заставил ждать. Глава государства обращался не только и, наверное, не столько к тем, кто был в зале, а к тем, кто услышал его по радио, увидел по телевизору, прочел в газете. То есть, по сути, ко всей стране.
Алёна Сырова, корреспондент:
Во время «Большого разговора» Александр Лукашенко сенсационных заявлений не сделал, кажется, наоборот повторял основные посылы и тезисы. Но именно во время этой беседы оппозиция их приняла за свое.
Любой союз должен быть основан на равноправии, иначе он не имеет смысла. В нашем случае с этим есть проблемы. И прежде чем думать об общей валюте, которую нам предлагают создать, надо бы начать с простого. Образ Беларуси у россиян складывается из субъективных отрывков информации, которая час от часу появляется в интернете, в то время как в Беларуси доступны все основные российские СМИ. Разве справедливо?!
Второе. Прекратите нас обвинять в нахлебничестве. Мы у вас никогда не были нахлебниками и не будем (подробнее
Допустим, в вопросах кредита каждый сам за себя, но есть же моменты, которые не поддаются калькуляции. Речь о безопасности. Сегодня на нашей территории – на минуточку, западного рубежа Союзного государства – сразу две российских базы. Разместили их у себя мы абсолютно бесплатно и впредь брать денег с союзников не намерены. Ведь это наш общий интерес, наша общая безопасность. Но несмотря на это, оружие, которым в случае чего мы же будем защищать друг друга, белорусы вынуждены покупать у россиян. В последнее время слишком часто в стратегически важных вопросах вместо дружеского плеча мы натыкаемся на препятствия.
Всё это, конечно, усложняет жизнь. Белорусская экономика теряет деньги. В результате берем взаймы. Вот и сейчас запросили у россиян 600 миллионов долларов, чтобы у них же перекредитоваться. Всё честно. Но в сторону Беларуси летят новые упреки в попытке выторговать компенсацию за российский налоговый маневр.
Александр Лукашенко:
От белорусско-российских взаимоотношений перешли к отношениям внутри Евразийского экономического союза. Здесь тоже не всё гладко.
Кирилл Коктыш, доцент МГИМО, политолог:
Александр Лукашенко:
Наше счастье только в наших руках. Будет хорошо с нашими союзниками – значит, еще лучше будет у нас. Но надеяться надо только на себя.
У нас небольшой ресурс для этого – мы не Америка, не Китай и даже не Россия – у них больше этих возможностей. Всё равно надежда на себя, а всё, что получится с союзниками, – это приложение.
Будем стараться более глубокую интеграцию продвигать, проталкивать, проламывать. Не только потому, что мы привязаны к этой интеграции – это наша жизнь. Эта интеграция всегда нам на пользу.
Вообще к теме белорусско-российского союза возвращались чаще других. Представитель Европейского радио интересовался, нужно ли информационно защищаться от восточного соседа, и если да, то как? Может, лучшим средством станет самоидентификация белорусов?
Александр Лукашенко:
Что касается собрания на стадионе «Динамо», этого не будет. Этого не будет. Говорю вам откровенно. И это слышат те, кто будет принимать решение.
Определили площадь Бангалор. Собирайтесь, пожалуйста, и проводите. Но зачем вы лезете на стадион «Динамо»? Это личное оскорбление для меня. Вы знаете, сколько я вложил труда в его реконструкцию, собирая по крохам деньги, нажимая на предпринимателей, выделяя бюджеты? Построили его к Европейским играм, хотим там всему миру продемонстрировать Беларусь, а вы уже на этот стадион «Динамо» рветесь. Ну у нас есть место для проведения подобных акций. Поэтому прямо отвечаю на вопрос, не обижайтесь на меня. На стадионе «Динамо» этого не будет. Мэр города это слышит. Не тратьте нервы, не идите на конфронтацию.
Вместе с тем, настаивает Президент, у белорусов должны появляться новые, только свои традиции, но это, конечно, дело не одного дня. Так, например, прижилась акция «Беларусь помнит». Кстати, мало кто знает, это предшественник российского «Бессмертного полка».
Александр Лукашенко:
Я стал Президентом, первая моя акция была, меня ветераны позвали идти от универмага, по-моему, от ГУМа до площади Победы и возлагали всегда венки. «Беларусь помнит». Кто с портретами, кто еще с чем-то, а потом ходили еще первые годы. Я помню – в одной акции принимал участие будучи Президентом – к памятнику Ленина точно такое шествие. Почему мы сейчас должны бросить свое – «Беларусь помнит» – и схватиться за «Бессмертный полк»? Если по своей сути и по внешней форме они схожи, они одинаковы?
С подачи главы государства таких проектов становится больше.
Александр Лукашенко:
Кочанова говорит: «Господи, да я никогда эти платья не носила длинные». – «Ну сейчас, говорю, будешь танцевать». – «С кем я буду танцевать?». – «С Румасом будешь танцевать». Начали тренироваться с Румасом. Потом я думаю: «Чего с Румасом? (Кочанова Наталья Ивановна — симпатичная, худенькая в отличие от многих наших женщин-чиновниц). Лучше с военным человеком, а Румас – с симпатичной девчонкой». Худо-бедно танцевали. Все дрожали, все не хотели, а я хочу, чтобы это стало традицией в нашей стране. То есть я стараюсь создать эти... Может, это мелочь для государства, но везде эти традиции. Что-то построить, что будет принадлежать нашему поколению, будем говорить: «Да, мы действительно создали суверенное, независимое государство».
Что-то мы оставили от прежних времен. Допустим, празднование 9 Мая. Почему мы должны кому-то отдать этот праздник? Мы, потерявшие каждого третьего человека, еще половина населения была искалечена, должны безбожно относиться к этому празднику?
1 Мая – я тоже его не отбросил, но это профессиональный праздник. Пусть профсоюзы этим займутся, будут в центре этого. Поэтому мы и этот праздник не потеряли. 7 ноября – День Великой Октябрьской революции. По-разному ведь можно к этому относиться, но из всего следует извлекать уроки.
К слову о традициях. Во время подобных встреч одни из самых продолжительных и интересных дискуссий, как правило, завязываются после вопроса экономиста Ярослава Романчука.
Александр Лукашенко:
У нас с тобой разные подходы: ты – за обвальную, повальную приватизацию. Ты сказал, что самые лучшие – это частные, они всегда эффективнее, чем государственные. Может быть, но к этому идут десятилетиями. И Беларусь с Лукашенко, если он там где-то будет еще, где-то не уйдет и не умрет, десятилетиями будет идти. При Романчуке – за три года. Но жди революции.
Кстати, предпринимательскую жилку нащупать у себя Александр Лукашенко призвал самих белорусов. Традиционно, в преддверии «Большого разговора» каждый из нас с вами мог задать вопрос главе государства, чтобы картина происходящего в стране была полной, а акценты в грядущем Послании народу были расставлены исходя из реалий, а не докладов чиновников.
Так вот, за полтора дня у Александра Лукашенко чаще всего хотели спросить о зарплатах и занятости.
Подобные беседы с белорусским лидером разбирают на цитаты, а он, кажется, и не против, главное, чтобы цель была достигнута. Что интересно, за «Большим разговором», помимо Беларуси, следили как минимум еще в десятке стран, их представители присутствовали за круглым столом. Например, Китай, Азербайджан, Грузия… Без внимания не остался, пожалуй, ни один из нынче горячих регионов мира. Венесуэла, Сирия… О последней, к слову, говорили во время январского визита в Сочи c президентами России, Ирана и Турции.
Хотел бы узнать, о чем была, если можно так сказать, эта «Тайная вечеря»?
Александр Лукашенко:
Вопросы глобальные чередовались с бытовыми, но от этого еще более важными. Что делать с пенсиями, которые сегодня, чего уж лукавить, далеки от идеальных?
Александр Лукашенко:
Кстати, об Украине. Сейчас там в самом разгаре предвыборная кампания. По опросам социологов, жители этой страны предпочли бы, чтобы будущий президент в своем стиле управления ровнялся на белорусского лидера. Может потому в некоторых кандидатах пытаются разглядеть схожесть. Вопрос с намеком.
В белорусском информпространстве резонанс вызвала тема смены Конституции. Кажется, пришел момент пересмотреть главный документ страны, адаптировать его под реалии той Беларуси, которая сформировалась за годы независимости. Правда, здесь не стоит торопиться: всему свое время – говорит Президент, и в этом с ним солидарны эксперты.
Александр Лукашенко:
Александр Лукашенко отметил: главное, чтобы эта предвыборная кампания прошла по-деловому. И в политической гонке не остались на обочине главные ценности – независимость и суверенитет. В противном случае и бороться-то будет не за что.
Игорь Марзалюк, председатель постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Пётр Петровский, политолог:
Этот «Большой разговор» скорее стал большим поводом к размышлению, нежели к сенсациям. Да и цели такой изначально не было. Куда важнее услышать позицию друг друга из первых уст, чтобы не вестись на фейки и вбросы. Хотя, конечно, один вопрос остался неотвеченным. Ответ на него нам предстоит искать всем вместе. Хотя, кажется, интуитивно воплощение той самой национальной идеи мы все видим – в сильной, процветающей, а главное – суверенной Беларуси.
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Новости Беларуси. Журналисты и эксперты, белорусские и зарубежные. Больше двух сотен человек. Не пресс-конференция, не интервью – диалог, сообщили в программе...
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